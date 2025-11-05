सस्ता ऋतिक रोशन! हल्दी फंक्शन में शख्स ने किया जादू गाने पर डांस- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसने ऋतिक के एक्सप्रेशन, हावभाव और डांस मूव्स को हूबहू कॉपी किया हुआ है. खास बात यह रही कि जैसे ही उसने कैरेक्टर लिया और ‘जादू’ की एक्टिंग की.
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को सीधे 2003 के दौर में पहुंचा दिया है. वीडियो में नजर आने वाला शख्स किसी पार्टी या शो में नहीं, बल्कि एक शादी के हल्दी फंक्शन में ऋतिक रोशन बनकर पहुंचा है. उसने बिल्कुल फिल्म ‘कोई मिल गया’ के ऋतिक की तरह स्टाइल किया हुआ है. लाल टीशर्ट, हल्की जींस, और सबसे खास, वही “जादू” वाला एक्सप्रेशन. जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा, वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. अब लोग इसे सस्ता ऋतिक रोशन कहकर चिढ़ा रहे हैं तो कुछ इसके डांस की तारीफ कर रहे हैं.
हल्दी फंक्शन में शख्स ने ऋतिक रोशन बन किया डांस
दरअसल, यह पूरा मामला एक हल्दी फंक्शन का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दोस्तों ने थीम रखी थी ‘Bollywood Flashback’. इसी थीम के तहत यह शख्स मंच पर उतरा और फिल्म ‘कोई मिल गया’ के मशहूर गाने ‘जादू’ पर अपनी परफॉर्मेंस दी. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसने ऋतिक के एक्सप्रेशन, हावभाव और डांस मूव्स को हूबहू कॉपी किया हुआ है. खास बात यह रही कि जैसे ही उसने कैरेक्टर लिया और ‘जादू’ की एक्टिंग की, पूरे मंच पर तालियों और हूटिंग की गूंज छा गई. वीडियो को देखकर आपको भी जादू गाने के ऋतिक रोशन की याद आ जाएगी. अब ये ऋतिक रोशन सस्ता है या महंगा ये तो वीडियो देखकर आप ही को डिसाइड करना होगा.
डांस देखकर हैरान रह गए यूजर्स
वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और हर कोई इस "हल्दी वाले ऋतिक" की तारीफ करता नहीं थक रहा है. कुछ यूजर्स ने तो लिखा “भाई ने तो पूरा कोई मिल गया रिवाइव कर दिया.” वहीं कुछ ने मजाक में कहा “जादू खुद देखकर कहेगा, ये मेरा दोस्त है.” सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं और इसे अब तक का सबसे एंटरटेनिंग हल्दी फंक्शन परफॉर्मेंस बता रहे हैं.
