हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसस्ता ऋतिक रोशन! हल्दी फंक्शन में शख्स ने किया जादू गाने पर डांस- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सस्ता ऋतिक रोशन! हल्दी फंक्शन में शख्स ने किया जादू गाने पर डांस- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसने ऋतिक के एक्सप्रेशन, हावभाव और डांस मूव्स को हूबहू कॉपी किया हुआ है. खास बात यह रही कि जैसे ही उसने कैरेक्टर लिया और ‘जादू’ की एक्टिंग की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 05 Nov 2025 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को सीधे 2003 के दौर में पहुंचा दिया है. वीडियो में नजर आने वाला शख्स किसी पार्टी या शो में नहीं, बल्कि एक शादी के हल्दी फंक्शन में ऋतिक रोशन बनकर पहुंचा है. उसने बिल्कुल फिल्म ‘कोई मिल गया’ के ऋतिक की तरह स्टाइल किया हुआ है. लाल टीशर्ट, हल्की जींस, और सबसे खास, वही “जादू” वाला एक्सप्रेशन. जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा, वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. अब लोग इसे सस्ता ऋतिक रोशन कहकर चिढ़ा रहे हैं तो कुछ इसके डांस की तारीफ कर रहे हैं.

हल्दी फंक्शन में शख्स ने ऋतिक रोशन बन किया डांस

दरअसल, यह पूरा मामला एक हल्दी फंक्शन का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दोस्तों ने थीम रखी थी ‘Bollywood Flashback’. इसी थीम के तहत यह शख्स मंच पर उतरा और फिल्म ‘कोई मिल गया’ के मशहूर गाने ‘जादू’ पर अपनी परफॉर्मेंस दी. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसने ऋतिक के एक्सप्रेशन, हावभाव और डांस मूव्स को हूबहू कॉपी किया हुआ है. खास बात यह रही कि जैसे ही उसने कैरेक्टर लिया और ‘जादू’ की एक्टिंग की, पूरे मंच पर तालियों और हूटिंग की गूंज छा गई. वीडियो को देखकर आपको भी जादू गाने के ऋतिक रोशन की याद आ जाएगी. अब ये ऋतिक रोशन सस्ता है या महंगा ये तो वीडियो देखकर आप ही को डिसाइड करना होगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sameer gtm (@sameergtma)

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

डांस देखकर हैरान रह गए यूजर्स

वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और हर कोई इस "हल्दी वाले ऋतिक" की तारीफ करता नहीं थक रहा है. कुछ यूजर्स ने तो लिखा “भाई ने तो पूरा कोई मिल गया रिवाइव कर दिया.” वहीं कुछ ने मजाक में कहा “जादू खुद देखकर कहेगा, ये मेरा दोस्त है.” सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं और इसे अब तक का सबसे एंटरटेनिंग हल्दी फंक्शन परफॉर्मेंस बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

Published at : 05 Nov 2025 02:07 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement

वीडियोज

Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | अंशुल गर्ग | अगली फिल्म और अधिक
यामी गौतम और इमरान हाशमी का इंटरव्यू | हक | शाह बानो की भूमिका के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की?
Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | स्टारडम | यात्रा और अधिक
चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
ट्रेंडिंग
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
यूटिलिटी
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget