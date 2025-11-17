हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकर्मचारी को लगा शीशे पर धूल लगी है! मामूली आईना समझ खत्म की म्यूजियम की अनमोल विरासत

कर्मचारी को लगा शीशे पर धूल लगी है! मामूली आईना समझ खत्म की म्यूजियम की अनमोल विरासत

धूल उस कलाकृति का असली हिस्सा थी. यह घटना अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है और यह बताती है कि कला को समझना उतना आसान नहीं जितना यह दिखती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 17 Nov 2025 11:08 PM (IST)
Preferred Sources

कला की दुनिया बहुत नाजुक होती है. कई बार किसी कलाकृति का असली मतलब समझना आसान नहीं होता और दिखने में साधारण लगने वाली चीज भी करोड़ों की कला का हिस्सा होती है. ताइवान से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक नेक नीयत स्वयंसेवक ने सोचा कि वह एक कलाकृति की सफाई कर रहा है, लेकिन असल में वह कला की एक बेहद कीमती और 40 साल पुरानी रचना को हमेशा के लिए खराब कर बैठा. उसने टॉयलेट पेपर से धूल साफ कर दी, जबकि वही धूल उस कलाकृति का असली हिस्सा थी. यह घटना अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है और यह बताती है कि कला को समझना उतना आसान नहीं जितना यह दिखती है.

ताइवान के कीलुंग आर्ट म्यूजियम में घटी अजीब घटना!

यह मामला ताइवान के कीलुंग आर्ट म्यूजियम का है. यहां 'इनवर्टेड सिंटैक्स 16' नाम की एक खास कलाकृति लगी थी. यह कलाकृति बहुत साधारण दिखती थी. एक लकड़ी के तख्ते पर एक दर्पण लगा था और उस दर्पण पर मोटी धूल जमी थी. धूल के बीच में एक छोटा सा साफ धब्बा था. लेकिन यही धूल और यही धब्बा पूरी कला का मतलब था. कलाकार ने इसे 40 साल पहले बनाया था और उस समय से लेकर आज तक उस धूल को वैसे ही रहने दिया गया था. इसका मकसद था मध्यवर्गीय समाज की सोच और उनकी सांस्कृतिक समझ को दिखाना.

म्यूजियम में काम करने वाले शख्स ने बिगाड़ दी 40 साल पुरानी कलाकृति!

लेकिन म्यूजियम में काम करने आए एक स्वयंसेवक को यह समझ नहीं आया कि यह धूल असल में कला का हिस्सा है. उसने सोचा कि दर्पण धूल से गंदा हो गया है. उसे लगा कि उसकी ड्यूटी है साफ-सफाई करना, इसलिए उसने टॉयलेट पेपर उठाया और दर्पण पर जमी धूल को साफ करना शुरू कर दिया. कुछ ही सेकंड में वह धूल, जो 40 सालों से इस कलाकृति की पहचान थी, पूरी तरह मिट गई और कलाकृति अपूरणीय रूप से खराब हो गई.

कर्मचारी से भरपाई कराने को लेकर चल रही चर्चा!

जब तक बाकी कर्मचारी वहां पहुंचे, तब तक देर हो चुकी थी. धूल हट चुकी थी और कलाकृति अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकती थी. म्यूजियम के उप-निदेशक चेंग टिंग-चिंग ने बताया कि इस घटना के बाद तुरंत मीटिंग बुलाई गई और अब कलाकार को नुकसान की भरपाई देने पर चर्चा चल रही है.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

दो हिस्सो में बंटे यूजर्स

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई यूजर्स ने हैरानी जताई कि किसी म्यूजियम में काम करने वाले व्यक्ति को इतनी भी जानकारी नहीं थी कि कोई चीज सच में धूल है या कला का हिस्सा. कुछ लोगों ने इसे “दुनिया की सबसे महंगी सफाई” बताया. कई लोग मज़ाक करते हुए लिख रहे हैं कि अगर उनकी मम्मियाँ इस म्यूजियम में होतीं तो पूरा म्यूजियम ही साफ कर देतीं. वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने स्वयंसेवक का बचाव करते हुए कहा कि उसकी नीयत साफ थी, वह सिर्फ अपना काम कर रहा था, इसलिए असली गलती म्यूजियम मैनेजमेंट की है जिसने स्टाफ को सही ट्रेनिंग नहीं दी

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

Published at : 17 Nov 2025 11:08 PM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
बिहार
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
क्रिकेट
क्या शुभमन गिल नहीं बन पाएंगे ऑल-फॉर्मेट कप्तान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा
क्या शुभमन गिल से खफा है ये क्रिकेटर? कप्तानी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Delhi Bomb Blast:आतंकी का टूटा घर..Mehbooba Mufti को क्यों दर्द! | Breaking | J&K
Bihar Politics: किससे नाराज है परिवार? पार्टी की हार और Lalu की खामोशी पर सवाल | Tejashwi | Rohini
Azam Khan की फिर बढ़ी मुश्किलें, दो पैन कार्ड मामले में 7 साल की सुनाई सजा | UP Politics | Breaking
शमीर टंडन का इंटरव्यू | बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड | कॉर्पोरेट से बॉलीवुड तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
बिहार
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
क्रिकेट
क्या शुभमन गिल नहीं बन पाएंगे ऑल-फॉर्मेट कप्तान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा
क्या शुभमन गिल से खफा है ये क्रिकेटर? कप्तानी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बॉलीवुड
26 साल में 23 फ्लॉप दी, फिर भी इस सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी का चहेता
26 साल में 23 फ्लॉप दी, फिर भी इस सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी का चहेता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
शिक्षा
BSEB Admit Card: बिहार बोर्ड ने आउट किया डमी एडमिट कार्ड, गलती दुरुस्त करने का सही मौका
बिहार बोर्ड ने आउट किया डमी एडमिट कार्ड, गलती दुरुस्त करने का सही मौका
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget