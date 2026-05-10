हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: कबूतर मारकर खा जाता है! दिल्ली में कबूतरों के कातिल को लोगों ने पकड़कर बांधा, वीडियो वायरल

Viral Video: कबूतर मारकर खा जाता है! दिल्ली में कबूतरों के कातिल को लोगों ने पकड़कर बांधा, वीडियो वायरल

Delhi Viral Video: दिल्ली में कबूतरों को मारकर खाने के आरोपी को लोगों ने बांधा, वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया में गुस्सा और बहस छिड़ गई. यहां देखें पूरी वीडियो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 10 May 2026 09:38 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi Viral Video: दिल्ली से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक भी कर दिया है और गुस्से से भर भी दिया है. वीडियो में एक आदमी को स्थानीय लोगों ने रस्सी से बांध रखा है और उसके आसपास काफी भीड़ जमा दिखाई दे रही है. दावा किया जा रहा है कि यह व्यक्ति कबूतरों के झुंड पर पत्थर मारकर उन्हें घायल करता था और फिर नहर के पास ले जाकर भूनकर खा जाता था. जब इलाके के लोगों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसे पकड़ 
लिया और पुलिस के आने तक बांधकर रखा. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस घटना पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि “जो इंसान बेजुबान पक्षियों पर दया नहीं दिखा सकता, वह इंसानियत भी नहीं समझ सकता.”

जहां सरकार बना रही नियम, वहीं कुछ लोग कर रहे क्रूरता

एक तरफ सरकार पशु-पक्षियों की सुरक्षा के लिए लगातार सख्त नियम बना रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आज भी बेजुबान जीवों के साथ बेरहमी करने से बाज नहीं आ रहे. भारत में पशु-पक्षियों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं. 
जैसे Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 यानी पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने वाला कानून ऐसे मामलों में कार्रवाई की अनुमति देता है. इसके अलावा वन्यजीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए भी कई नियम मौजूद हैं. इसके बावजूद भी,  आए दिन जानवरों और पक्षियों के साथ हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं. इस वीडियो ने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इंसान कब समझेगा कि इन बेजुबान जीवों को भी दर्द होता है. 

 

 

सोशल मीडिया पर दिखे गुस्से के साथ मजाक वाले रिएक्शन भी

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं रही है.  जहां कई यूजर्स इस घटना पर नाराज नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे मजाक और मीम्स की तरह भी लेते दिखाई दिए. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “भाई ने तो प्रोटीन का देसी इंतजाम कर लिया.” वहीं किसी ने कमेंट किया, “कबूतर भी अब सुरक्षित नहीं हैं.” हालांकि इन मजाकिया कमेंट्स पर कई लोगों ने नाराजगी जताई और कहा कि किसी बेजुबान जानवर या पक्षी की मौत को मजाक बनाना गलत है. वहीं दूसरे यूजर्स ने लिखा कि “ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी दूसरों को सबक मिलेगा.” कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कानून अपने हाथ में लेना सही नहीं है और आरोपी को सीधे पुलिस के हवाले करना चाहिए था. 

यह भी पढ़ेंः मौत को हराकर 2 महीने बाद स्कूल पहुंचा ईरान का ये बच्चा, देखते ही गले लग रोए दोस्त

इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती

यह वीडियो सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल भी है. आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, जहां कुछ लोग अपनी भूख या आदत के लिए बेजुबान पक्षियों की जान लेने से भी नहीं हिचकते? वही कबूतर अक्सर शहरों की पहचान माने जाते हैं. लोग उन्हें दाना खिलाते हैं, उनकी उड़ान देखकर खुशी महसूस करते हैं. ऐसे में उनके साथ इस तरह की क्रूरता लोगों के इंसानियत पर सवाल उठा रही है. यह घटना याद दिलाती है कि इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती, बल्कि उन बेजुबान जीवों के लिए भी होनी चाहिए जो बोल नहीं सकते, लेकिन दर्द उतना ही महसूस करते हैं.

यह भी पढ़ेंः इस शहर में दीवारों पर पेशाब किया तो सरेआम हो जाएंगे शर्मिंदा, अनोखा 'जुगाड़' देख यूजर्स भी करने लगे तारीफ

Published at : 10 May 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Delhi Viral Video Cruelty Against Birds Animal Cruelty Case India Bird Protection Laws India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: कबूतर मारकर खा जाता है! दिल्ली में कबूतरों के कातिल को लोगों ने पकड़कर बांधा, वीडियो वायरल
कबूतर मारकर खा जाता है! दिल्ली में कबूतरों के कातिल को लोगों ने पकड़कर बांधा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: 'गन्ने के साथ अन्याय हुआ' जूस वाले भैया ने किया कांड! गन्ने के जूस में डाल दी मटर पनीर की सब्जी
'गन्ने के साथ अन्याय हुआ' जूस वाले भैया ने किया कांड! गन्ने के जूस में डाल दी मटर पनीर की सब्जी
ट्रेंडिंग
स्कूटी पर खड़े हो भाभी ने ठुमकों से मचाया धमाल, फिर हुआ ऐसा कांड, देखकर आ जाएगी हंसी, वीडियो वायरल
स्कूटी पर खड़े हो भाभी ने ठुमकों से मचाया धमाल, फिर हुआ ऐसा कांड, देखकर आ जाएगी हंसी
ट्रेंडिंग
Live Death Video: मौत का लाइव वीडियो... चलती ट्रेन के गेट पर लटककर बना रहा था रील, खंभे से टकराया और निकल गई जान
मौत का लाइव वीडियो... चलती ट्रेन के गेट पर लटककर बना रहा था रील, खंभे से टकराया और निकल गई जान
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक मिसाइल, कई टारगेट, 5000KM की रेंज... भारत की बड़ी छलांग, अग्नि-5 का सफल परीक्षण, खौफ में चीन-PAK
एक मिसाइल, कई टारगेट, 5000KM की रेंज... भारत की बड़ी छलांग, अग्नि-5 का सफल परीक्षण, खौफ में चीन-PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के PDA फॉर्मूले की काट बनेगा योगी कैबिनेट विस्तार? दलित-पिछड़ा समीकरण साधने उतरी BJP
सपा के PDA फॉर्मूले की काट बनेगा योगी कैबिनेट विस्तार? दलित-पिछड़ा समीकरण साधने उतरी BJP
इंडिया
'ममता बनर्जी न तो भगवान हैं और न ही कानून', बंगाल सरकार में मंत्री बनीं अग्निमित्रा पॉल ने TMC चीफ पर कसा तंज
'ममता बनर्जी न तो भगवान हैं और न ही कानून', बंगाल सरकार में मंत्री बनीं अग्निमित्रा पॉल ने TMC चीफ पर कसा तंज
आईपीएल 2026
IPL Orange & Purple Cap: ऑरेंज कैप की दौड़ में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले शुभमन गिल, भुवनेश्वर से भी छिनी पर्पल कैप
ऑरेंज कैप की दौड़ में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले शुभमन गिल, भुवनेश्वर से भी छिनी पर्पल कैप
बॉलीवुड
Sonam Kapoor Son Name: सोनम कपूर ने रिवील किया दूसरे बेटे का नाम, जानें क्या होता है मतलब, शेयर की फुल फैमिली फोटो
सोनम कपूर ने रिवील किया दूसरे बेटे का नाम, जानें क्या होता है मतलब, शेयर की फुल फैमिली फोटो
फूड
Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश
Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश
शिक्षा
होम साइंस में पढ़ाई के लिए ये हैं शानदार कॉलेज, एक क्लिक में चेक कर लें टॉप संस्थानों की लिस्ट
होम साइंस में पढ़ाई के लिए ये हैं शानदार कॉलेज, एक क्लिक में चेक कर लें टॉप संस्थानों की लिस्ट
ऑटो
एक टायर में कब तक लगवा सकते हैं पंक्चर, जानिए कैसे लगा सकते हैं टायर की लाइफ का पता?
एक टायर में कब तक लगवा सकते हैं पंक्चर, जानिए कैसे लगा सकते हैं टायर की लाइफ का पता?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget