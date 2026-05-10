कबूतर मारकर खा जाता है! दिल्ली में कबूतरों के कातिल को लोगों ने पकड़कर बांधा, वीडियो वायरल

Delhi Viral Video: दिल्ली से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक भी कर दिया है और गुस्से से भर भी दिया है. वीडियो में एक आदमी को स्थानीय लोगों ने रस्सी से बांध रखा है और उसके आसपास काफी भीड़ जमा दिखाई दे रही है. दावा किया जा रहा है कि यह व्यक्ति कबूतरों के झुंड पर पत्थर मारकर उन्हें घायल करता था और फिर नहर के पास ले जाकर भूनकर खा जाता था. जब इलाके के लोगों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसे पकड़

लिया और पुलिस के आने तक बांधकर रखा. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस घटना पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि “जो इंसान बेजुबान पक्षियों पर दया नहीं दिखा सकता, वह इंसानियत भी नहीं समझ सकता.”

जहां सरकार बना रही नियम, वहीं कुछ लोग कर रहे क्रूरता

एक तरफ सरकार पशु-पक्षियों की सुरक्षा के लिए लगातार सख्त नियम बना रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आज भी बेजुबान जीवों के साथ बेरहमी करने से बाज नहीं आ रहे. भारत में पशु-पक्षियों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं.

जैसे Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 यानी पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने वाला कानून ऐसे मामलों में कार्रवाई की अनुमति देता है. इसके अलावा वन्यजीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए भी कई नियम मौजूद हैं. इसके बावजूद भी, आए दिन जानवरों और पक्षियों के साथ हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं. इस वीडियो ने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इंसान कब समझेगा कि इन बेजुबान जीवों को भी दर्द होता है.

Kalesh over this guy got caught K!lling Pigeons for Eating them: pic.twitter.com/0XKsgoarIJ — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 8, 2026

सोशल मीडिया पर दिखे गुस्से के साथ मजाक वाले रिएक्शन भी

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं रही है. जहां कई यूजर्स इस घटना पर नाराज नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे मजाक और मीम्स की तरह भी लेते दिखाई दिए. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “भाई ने तो प्रोटीन का देसी इंतजाम कर लिया.” वहीं किसी ने कमेंट किया, “कबूतर भी अब सुरक्षित नहीं हैं.” हालांकि इन मजाकिया कमेंट्स पर कई लोगों ने नाराजगी जताई और कहा कि किसी बेजुबान जानवर या पक्षी की मौत को मजाक बनाना गलत है. वहीं दूसरे यूजर्स ने लिखा कि “ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी दूसरों को सबक मिलेगा.” कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कानून अपने हाथ में लेना सही नहीं है और आरोपी को सीधे पुलिस के हवाले करना चाहिए था.

यह भी पढ़ेंः मौत को हराकर 2 महीने बाद स्कूल पहुंचा ईरान का ये बच्चा, देखते ही गले लग रोए दोस्त

इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती

यह वीडियो सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल भी है. आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, जहां कुछ लोग अपनी भूख या आदत के लिए बेजुबान पक्षियों की जान लेने से भी नहीं हिचकते? वही कबूतर अक्सर शहरों की पहचान माने जाते हैं. लोग उन्हें दाना खिलाते हैं, उनकी उड़ान देखकर खुशी महसूस करते हैं. ऐसे में उनके साथ इस तरह की क्रूरता लोगों के इंसानियत पर सवाल उठा रही है. यह घटना याद दिलाती है कि इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती, बल्कि उन बेजुबान जीवों के लिए भी होनी चाहिए जो बोल नहीं सकते, लेकिन दर्द उतना ही महसूस करते हैं.

यह भी पढ़ेंः इस शहर में दीवारों पर पेशाब किया तो सरेआम हो जाएंगे शर्मिंदा, अनोखा 'जुगाड़' देख यूजर्स भी करने लगे तारीफ