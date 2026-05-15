नोटों के ढेर में दब गया भजन सिंगर, लोगों ने उड़ाए बोरा भर-भरकर नोट; वीडियो वायरल

Gujarat Bhajan Singer Viral Video : गुजरात में हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा. जूनागढ़ जिले के खंभालिया में आयोजित कविराज जिग्नेश के डायरो कार्यक्रम के दौरान दर्शकों ने मंच पर बैठे भजन सिंगर पर नोटों की बारिश कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. भजन कार्यक्रम में नोटों की इतनी बड़ी बारिश शायद ही पहले कभी देखी गई हो. दर्शकों ने शुरुआत में हाथों से नोट फेंकना शुरू किया, लेकिन जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, कुछ लोग नोटों को थैलों और बोरियों में भरकर भी मंच पर फेंकने लगे.

क्या है डायरो और कौन हैं कविराज जिग्नेश?

डायरो गुजरात की पारंपरिक लोक संगीत प्रस्तुति है, जिसमें भजन और कथा दोनों का मिश्रण होता है. इसमें कलाकार लोकगीतों और भजनों के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक संदेश देते हैं. कविराज जिग्नेश इस क्षेत्र के फेमस भजन सिंगर हैं. उनके गाए हुए भजन लोगों के दिलों को छू जाते हैं और पूरे माहौल को बदल देते हैं.

गुजरात के भजन सिंगर पर लोगों ने बरसाए पैसे के थैले

कार्यक्रम के दौरान दर्शक भजनों की धुन पर झूमते हुए मंच पर नोट फेंकते रहे. शुरुआत में लोग नोट या छोटे-छोटे बंडल फेंकते दिखाई दिए, लेकिन कुछ ही समय में स्थिति इतनी बढ़ गई कि कुछ लोग थैलों और बोरियों में भरे पैसे लेकर सीधे मंच पर आ गए. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नोटों का ढेर मंच पर जमा हो गया. आयोजन समिति और स्वयंसेवक उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भजन सिंगर अपने प्रदर्शन में लगे रहे.

Watch | A singer was nearly buried under a shower of currency notes during a Dayro event in Gujarat. The video is from last night’s performance at a Shrimad Bhagwat Saptah in Khambhaliya, Dwarka district. Organisers announced that after covering the event’s operational expenses,… pic.twitter.com/C3MQY3ht28 — DeshGujarat (@DeshGujarat) May 15, 2026

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आयोजकों ने क्या कहा?

आयोजकों ने साफ किया कि इस कार्यक्रम में दिए गए पैसे किसी पर्सनल फायदे के लिए नहीं है. यह पूरे पैसे धार्मिक और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में यूज की जाएगी.विशेष रूप से, पैसे का यूज अहिर चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत गुजरात में अहिर कन्या छात्रालय और शैक्षणिक परिसर के निर्माण के लिए किया जाएगा. इसके अलावा, भविष्य के धार्मिक कार्यक्रम और समुदाय कल्याण से जुड़े आयोजन भी इस पैसे से होंगे.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. कई लोग इसे देखकर हैरान हैं. वहीं कुछ इसे पैसे की बर्बादी मान रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ दिखावा है. लोग यह भी कह रहे हैं कि कई लोगों को यहां तक कि खाने के लिए पूरा नहीं मिलता, और फिर भी इस तरह पैसे उड़ाए जा रहे हैं. वहीं कई लोगों ने कहा कि भजन कार्यक्रम के दौरान नोटों की बारिश देखकर यह साफ दिखा कि लोग अपनी भक्ति दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे.

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