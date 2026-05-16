हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्स इंस्टॉल करते समय कभी न दें ये परमिशन, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा फोन

ऐप्स इंस्टॉल करते समय कभी न दें ये परमिशन, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा फोन

App Permission: ऐप इंस्टॉल करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप उसके कौन-कौन सी परमिशन दे रहे हैं. कुछ ऐप्स गैर-जरूरी परमिशन भी मांगती हैं, जिससे डेटा चोरी हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 May 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कॉन्टैक्ट्स और SMS एक्सेस जैसी संवेदनशील परमिशन सावधानी से दें।

App Permission: जब भी आप फोन पर नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो कई कैमरा, माइक्रोफोन, मैसेज और कॉन्टैक्ट समेत कई तरह की परमिशन मांगती है. इनमें से कुछ परमिशन ऐप के फंक्शन के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन कई परमिशन गैर-जरूरी होती है. ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे ही ऐप्स को सारी परमिशन Allow कर देते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं तो यह आदत बदलने की जरूरत है. आज हम जानेंगे कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए आपको किन परमिशन को डिनाई करने की जरूरत होती है.

भूलकर भी Allow न करें ये परमिशन

Accessibility Permission- Accessibility Access को दिव्यांग यूजर्स की मदद के लिए बनाया गया है. इसमें टेक्स्ट को जोर से पढ़कर बताने जैसे फीचर्स मिलते हैं. लेकिन अगर आप किसी अनट्रस्टेड ऐप को यह परमिशन दे देते हैं तो वह ऐप स्क्रीन पर होने वाली हर एक्टिविटी देख सकती. यह आपके पासवर्ड और मैसेज को रीड करने के साथ-साथ आपकी तरफ से ट्रांजेक्शन को भी अंजाम दे सकती है. इसलिए जरूरत न होने पर Accessibility Permission को Allow नहीं करना चाहिए.

Appear on top- यह 'अपीयर ऑन टॉप', 'डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स' या 'ड्रॉ ओवर अदर ऐप्स' जैसे अलग-अलग नाम से हो सकती है. यह परमिशन देने पर ऐप किसी दूसरी एक्टिव ऐप के ऊपर अपना कंटेट दिखा सकती है. फंक्शन के हिसाब से यह खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर किसी संदिग्ध ऐप को यह परमिशन मिल जाए तो यह बैंकिंग या सोशल मीडिया ऐप्स पर फर्जी लॉग-इन स्क्रीन दिखाकर आपकी बैंकिंग डिटेल्स या क्रेडेंशियल चुरा सकती है.

Install Unknown Apps- यह परमिशन देना एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है. यह फीचर ऐप्स को Google Play Store के बाहर किसी भी अनजान या संदिग्ध सोर्स से ऐप इंस्टॉल करने की अनुमति देता है. साइबर अपराधी इसी रास्ते से मालवेयर फैलाने की कोशिश करते हैं. इसलिए किसी अनजान सोर्स से APK फाइल डाउनलोड करने से बचना चाहिए.

Contacts and SMS Access- कई बार टॉर्चलाइट जैसी ऐप्स भी Contacts और SMS Access की परमिशन मांगती है. अगर किसी ऐप को कॉन्टैक्ट और SMS यूज नहीं करने हैं तो उसके इसकी परमिशन न दी. दरअसल Contacts और SMS में बेहद संवेदनशील जानकारी होती है. कॉन्टैक्ट्स में केवल फोन नंबर ही नहीं बल्कि ईमेल और दूसरी निजी जानकारी भी होती है. वहीं SMS में बैंक OTP और पर्सनल कॉन्वर्सेशन जैसी जानकारी मौजूद रहती है. गलत हाथों में पहुंचने पर इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है.

ये भी पढ़ें-

Google ने ये क्या कर दिया! नया अकाउंट बनाने पर 15GB की जगह मिलेगी सिर्फ 5GB स्टोरेज

Published at : 16 May 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks TECH NEWS App Permission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
ऐप्स इंस्टॉल करते समय कभी न दें ये परमिशन, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा फोन
ऐप्स इंस्टॉल करते समय कभी न दें ये परमिशन, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा फोन
टेक्नोलॉजी
आपकी आदत के हिसाब से अपने आप चलेगा फोन, एंड्रॉयड में आ रहा है यह फीचर
आपकी आदत के हिसाब से अपने आप चलेगा फोन, एंड्रॉयड में आ रहा है यह फीचर
टेक्नोलॉजी
AI Digital Harassment: AI से कैसे हो रहा महिलाओं का डिजिटल हैरेसमेंट, क्या है इससे बचने का तरीका?
AI से कैसे हो रहा महिलाओं का डिजिटल हैरेसमेंट, क्या है इससे बचने का तरीका?
टेक्नोलॉजी
आपके Passwords और Banking डिटेल्स पर मंडरा रहा खतरा! सरकार ने जारी की वॉर्निंग
आपके Passwords और Banking डिटेल्स पर मंडरा रहा खतरा! सरकार ने जारी की वॉर्निंग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का बीजिंग में ‘निर्दयतापूर्ण अपमान’ के बाद जाते-जाते जिनपिंग ने दिया ये यादगार गिफ्ट
ट्रंप का बीजिंग में ‘निर्दयतापूर्ण अपमान’ के बाद जाते-जाते जिनपिंग ने दिया ये यादगार गिफ्ट
महाराष्ट्र
Mumbra News: मुंब्रा में 'हरा ड्रम' कांड, महिला ने पति-भाई के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट
मुंबई से सटे मुंब्रा में 'हरा ड्रम' कांड, महिला ने पति-भाई के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग पर लिया फैसला, अब हफ्ते में दो दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग पर लिया फैसला, अब हफ्ते में दो दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई
बॉलीवुड
Friday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर साउथ का कब्जा, हिंदी फिल्मों का निकला दम, जानें फ्रइडे को किसने मारी बाजी
बॉक्स ऑफिस पर साउथ का कब्जा, हिंदी फिल्मों का निकला दम, जानें फ्रइडे को किसने मारी बाजी
क्रिकेट
IPL 2026 के बीच बना सबसे तेज T20I फिफ्टी का रिकॉर्ड, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास; भारतीय खिलाड़ी पिछड़ी
IPL 2026 के बीच बना सबसे तेज T20I फिफ्टी का रिकॉर्ड, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
टेक्नोलॉजी
AI Digital Harassment: AI से कैसे हो रहा महिलाओं का डिजिटल हैरेसमेंट, क्या है इससे बचने का तरीका?
AI से कैसे हो रहा महिलाओं का डिजिटल हैरेसमेंट, क्या है इससे बचने का तरीका?
इंडिया
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget