बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है. दोनों टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की रेस में बनी रहने के लिए इस सीरीज को जीतना चाहेंगी. पाकिस्तान की कमान शान मसूद के हाथों में है, जबकि बांग्लादेश की कप्तानी नजमुल हुसैन शांतो संभालेंगे. पाकिस्तान की टीम हाल के वर्षों में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में मजबूत रही है. दोनों टीमों के बीच अब तक 15 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 12 मुकाबले जीते हैं. वहीं बांग्लादेश को सिर्फ 2 जीत मिली हैं और एक मैच ड्रॉ रहा है.



पहले टेस्ट से पहले पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका लगा था. स्टार बल्लेबाज बाबर आजम घुटने की चोट के कारण शुरुआती मुकाबले से बाहर हो गए हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी कर बताया कि बाबर के बाएं घुटने में चोट है और मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है.

बाबर की गैरमौजूदगी में पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर अतिरिक्त जिम्मेदारी कप्तान शान मसूद, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील पर होगी. दूसरी ओर, बांग्लादेश अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर पाकिस्तान को चुनौती देना चाहेगा.

शान मसूद ने क्या कहा?

मैच से पहले पाकिस्तान कप्तान शान मसूद ने कहा कि उनकी टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी. उन्होंने बांग्लादेश को मजबूत टीम बताते हुए कहा कि उनकी टीम हर परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. मसूद ने यह भी कहा कि टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो तेज गेंदबाजी और स्पिन दोनों परिस्थितियों में अच्छा खेल सकते हैं. पाकिस्तान इस सीरीज को जीतकर WTC अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा.

कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट 16 मई से 20 मई तक खेला जाएगा. मुकाबला सिलहट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

में आयोजित होगा. मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस रात 9 बजे होगा.

कहां देखें लाइव मैच?

भारत में इस मुकाबले का टीवी पर लाइव प्रसारण नहीं होगा. हालांकि क्रिकेट फैंस इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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दोनों टीमों की स्क्वॉड

पाकिस्तान स्क्वॉड: शान मसूद (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, आमद बट, आजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी.

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बांग्लादेश स्क्वॉड: शादमान इस्लाम, महमूदुल हसन जॉय, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, नईम हसन, नाहिद राणा, तस्कीन अहमद, एबादोत हुसैन और शोरिफुल इस्लाम.