Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर उबलता तेल गिर गया. हादसे के चलते व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडिय अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हादसे की गंभीरता साफ तौर पर देखी जा सकती है.



व्यक्ति पूरी तरह से झुलस गया

वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी रेस्टोरेंट के किचन में एक व्यक्ति को काम करते देखा जा सकता है. व्यक्ति तेल से भरा बड़ा सा बर्तन उठाकर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है. वीडियो में देख सकते हैं कि बर्तन कितना भारी नजर आ रहा है और व्यक्ति उसे लेकर जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है.

इस दौरान व्यक्ति के हाथ से बर्तन भी छूट जाता है और उसके पूरे शरीर और चेहरे पर गिर जाता है. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से झुलस जाता है और दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है. आगे देखा जा सकता है कि व्यक्ति दर्द से चीखते हुए उठता है.

किचन में काम करते समय सावधानी बरतें

हादसे के कारण गर्म तेल पूरे किचन में फैल गया. व्यक्ति चीखते हुए भागने लगता है. इस दौरान शायद किचन में कोई मौजूद नहीं होता है. इस घटना के वीडियो ने सभी को हिलाकर रख दिया है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने घटना को खतरनाक और जानलेवा बताया.

वीडियो को देखकर यह साफ है कि हादसे में व्यक्ति को गंभीर चोटें आई होंगी. साथ ही ये घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि किचन में काम करते समय कितनी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.