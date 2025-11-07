Video: पासपोर्ट से मैच नहीं हुई शक्ल, लड़की को एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा मेकअप, देखें वीडियो

Social Media Viral Video: लड़कियों के लिए मेकअप उतना ही जरूरी है, जितना जीने के लिए खाना और पानी है. चाहे कहीं भी जाना हो लड़कियां बिना मेकअप के बाहर निकलना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन कभी-कभी अगर ये मेकअप ज्यादा लगा लिया जाए तो लोग पहचान भी नहीं पाते हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की एयरपोर्ट पर इतना मेकअप करके गई थी कि उसका चेहरा पासपोर्ट से मैच ही नहीं हुआ और उसे एयरपोर्ट पर ही अपना मेकअप उतरना पड़ा.

वाइप की मदद से मेकअप हटाती नज़र आई लड़की

ये घटना चीन के शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बताई जा रही है. वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है. जब लड़की फेस रिकग्निशन मशीन के सामने जाती है तो मशीन उसका चेहरा पोसपोर्ट में लगी फोटो के साथ मैच नहीं करती है, क्योंकि लड़की के चेहरे पर मेकअप की बड़ी सी परत होती है, जिसके चलते मशीन उसे पहचान नहीं पाती है.

A woman told to wipe Makeup at Airport after face doesn't match with Passport..WTF 😱 pic.twitter.com/2ezjsXiVBA — Ersin (@Ersin0X) November 6, 2025

इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी आधिकारियों ने लड़की से अनुरोध किया कि वह अपने चेहरे से मेकअप हटा ले, ताकि उनकी पहचान की पुष्टि हो सके. वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की वाइप की मदद से अपना मेकअप हटाने लग जाती है.

लड़की का असली चेहरा देख हंसने लगे लोग

जब लड़की अपने चेहरे से मेकअप हटा लेती है तो वहां पर मौजूद लोगों की हंसी छूट जाती है. सब लड़की का असली चेहरा देखकर हंसने लगते हैं, जिसके बाद लड़की भी गुस्सा हो जाती है. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के बड़े ही मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

लोगों ने कहा कि मेकअप के कारण मशीन भी धोखा खा गई. वहीं कुछ ने कहा कि इतना मेकअप एयरपोर्ट पर करने की क्या जरूरत थी. इस तरह के बड़े ही मजेदार वीडियो सामने आ रहे हैं और साथ ही लोग इसे खूब शेयर भी कर रहे हैं.