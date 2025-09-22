सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं. अब एक नया वीडियो चर्चा में है जिसमें एक शख्स गंगा नदी में खड़ा होकर ऐसा करतब दिखाता है जो आंखों को यकीन ही नहीं करने देता. हाथ में आटा छानने की छलनी और दावा कि इससे पानी रोका जा सकता है. सुनने में नामुमकिन लगता है लेकिन वीडियो में ये नजारा सचमुच हो जाता है. शख्स कहता है कि ये गंगा मां का आशीर्वाद है और देखते ही देखते वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया.

शख्स ने छलनी में रोक दिया पानी

वायरल क्लिप में एक आदमी गंगा नदी के बीच खड़ा दिखाई देता है. उसके हाथ में एक कागज का गिलास और एक साधारण सी छलनी होती है जो आमतौर पर रसोई में आटा छानने के काम आती है. शख्स पहले गिलास में पानी भरता है. फिर उस गिलास के मुंह पर छलनी रखता है और पूरा गिलास उल्टा कर देता है. अब उम्मीद होती है कि छलनी से पानी नीचे गिर जाएगा. लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि गिलास का सारा पानी छलनी पर ही ठहरा रहता है. एक बूंद तक नीचे नहीं गिरती. शख्स इस कारनामे को गंगा मां का चमत्कार बताता है और बड़ी शान से कहता है कि ये सिर्फ आशीर्वाद की ताकत है. वहां मौजूद लोग भी हक्के-बक्के रह जाते हैं.

जितना मजेदार उतना ही रहस्यमयी! जान लीजिए इसके पीछे का साइंस

वीडियो जितना मजेदार है उतना ही रहस्यमयी भी लगता है. क्योंकि आमतौर पर छलनी में पानी टिक नहीं सकता. पानी सीधा नीचे गिर जाता है. लेकिन इस वीडियो में पानी रुक जाता है और कुछ सेकंड तक गिलास से छलनी के ऊपर टिका रहता है. यही ट्विस्ट लोगों को और ज्यादा हैरान कर रहा है. असल में ये नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं लगता लेकिन इसके पीछे एकदम साफ वैज्ञानिक वजह है.

दरअसल जब गिलास को पानी से भरकर छलनी के ऊपर उल्टा किया जाता है तो पानी छलनी के छोटे-छोटे छेदों से निकलने की कोशिश करता है. लेकिन उसी वक्त पानी का surface tension (सतही तनाव) काम करने लगता है. यह सतही तनाव पानी को एक साथ बांधकर रखता है और हवा का दबाव (atmospheric pressure) ऊपर से पानी को गिरने नहीं देता. नतीजा ये कि छलनी से पानी एकदम टिका हुआ दिखता है.

यह भी पढ़ें: 9 सेकेंड में 10 गुलाटी, तेज रफ्तार बाइक सवार को हुआ भयानक एक्सीडेंट, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह

यूजर्स ने लिए मजे, बोले साइंस क्लास स्किप कर दी थी क्या

वीडियो को @Ritikapradeep94 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो सर्फेस टेंशन का कमाल है भाई. एक और यूजर ने लिखा...थोड़ा पढ़ लिख लेता तो ऐसे पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़ता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है भाई ने साइंस की क्लास मिस कर दी थी बचपन में.

यह भी पढ़ें: Video: मौत कभी भी धमक सकती है! चाय की चुस्की ले रहे लोगों को कार ने कुचला, हादसा CCTV में कैद