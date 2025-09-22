हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशख्स ने आटा छलनी में रोक दिया पानी! यूजर्स ने खोली पोल, बोले बचपन में साइंस क्लास बंक की थी क्या- वीडिया वायरल

शख्स ने आटा छलनी में रोक दिया पानी! यूजर्स ने खोली पोल, बोले बचपन में साइंस क्लास बंक की थी क्या- वीडिया वायरल

वायरल क्लिप में एक आदमी गंगा नदी के बीच खड़ा दिखाई देता है. उसके हाथ में एक कागज का गिलास और एक साधारण सी छलनी होती है जो आमतौर पर रसोई में आटा छानने के काम आती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 22 Sep 2025 08:45 AM (IST)

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं. अब एक नया वीडियो चर्चा में है जिसमें एक शख्स गंगा नदी में खड़ा होकर ऐसा करतब दिखाता है जो आंखों को यकीन ही नहीं करने देता. हाथ में आटा छानने की छलनी और दावा कि इससे पानी रोका जा सकता है. सुनने में नामुमकिन लगता है लेकिन वीडियो में ये नजारा सचमुच हो जाता है. शख्स कहता है कि ये गंगा मां का आशीर्वाद है और देखते ही देखते वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया.

शख्स ने छलनी में रोक दिया पानी

वायरल क्लिप में एक आदमी गंगा नदी के बीच खड़ा दिखाई देता है. उसके हाथ में एक कागज का गिलास और एक साधारण सी छलनी होती है जो आमतौर पर रसोई में आटा छानने के काम आती है. शख्स पहले गिलास में पानी भरता है. फिर उस गिलास के मुंह पर छलनी रखता है और पूरा गिलास उल्टा कर देता है. अब उम्मीद होती है कि छलनी से पानी नीचे गिर जाएगा. लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि गिलास का सारा पानी छलनी पर ही ठहरा रहता है. एक बूंद तक नीचे नहीं गिरती. शख्स इस कारनामे को गंगा मां का चमत्कार बताता है और बड़ी शान से कहता है कि ये सिर्फ आशीर्वाद की ताकत है. वहां मौजूद लोग भी  हक्के-बक्के रह जाते हैं.

जितना मजेदार उतना ही रहस्यमयी! जान लीजिए इसके पीछे का साइंस

वीडियो जितना मजेदार है उतना ही रहस्यमयी भी लगता है. क्योंकि आमतौर पर छलनी में पानी टिक नहीं सकता. पानी सीधा नीचे गिर जाता है. लेकिन इस वीडियो में पानी रुक जाता है और कुछ सेकंड तक गिलास से छलनी के ऊपर टिका रहता है. यही ट्विस्ट लोगों को और ज्यादा हैरान कर रहा है. असल में ये नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं लगता लेकिन इसके पीछे एकदम साफ वैज्ञानिक वजह है.

दरअसल जब गिलास को पानी से भरकर छलनी के ऊपर उल्टा किया जाता है तो पानी छलनी के छोटे-छोटे छेदों से निकलने की कोशिश करता है. लेकिन उसी वक्त पानी का surface tension (सतही तनाव) काम करने लगता है. यह सतही तनाव पानी को एक साथ बांधकर रखता है और हवा का दबाव (atmospheric pressure) ऊपर से पानी को गिरने नहीं देता. नतीजा ये कि छलनी से पानी एकदम टिका हुआ दिखता है.

यह भी पढ़ें: 9 सेकेंड में 10 गुलाटी, तेज रफ्तार बाइक सवार को हुआ भयानक एक्सीडेंट, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह

यूजर्स ने लिए मजे, बोले साइंस क्लास स्किप कर दी थी क्या

वीडियो को @Ritikapradeep94 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो सर्फेस टेंशन का कमाल है भाई. एक और यूजर ने लिखा...थोड़ा पढ़ लिख लेता तो ऐसे पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़ता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है भाई ने साइंस की क्लास मिस कर दी थी बचपन में.

यह भी पढ़ें: Video: मौत कभी भी धमक सकती है! चाय की चुस्की ले रहे लोगों को कार ने कुचला, हादसा CCTV में कैद

Published at : 22 Sep 2025 08:45 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Gangan Jal Magic
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार', पाकिस्तान पर भड़का ये मुस्लिम देश, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को जमकर लताड़ा
'अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार', पाकिस्तान पर भड़का ये मुस्लिम देश, शहबाज-मुनीर को जमकर लताड़ा
बिहार
बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार सरकार से नाराज हो गए जीतन राम मांझी? बोले- 'हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए...'
बिहार चुनाव: नीतीश कुमार से नाराज हुए जीतन राम मांझी? बोले- '4 विधायक हैं इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती'
इंडिया
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार', पाकिस्तान पर भड़का ये मुस्लिम देश, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को जमकर लताड़ा
'अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार', पाकिस्तान पर भड़का ये मुस्लिम देश, शहबाज-मुनीर को जमकर लताड़ा
बिहार
बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार सरकार से नाराज हो गए जीतन राम मांझी? बोले- 'हम केवल 4 विधायक हैं इसलिए...'
बिहार चुनाव: नीतीश कुमार से नाराज हुए जीतन राम मांझी? बोले- '4 विधायक हैं इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती'
इंडिया
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
'रंग दे बसंती' की स्टार कास्ट ने क्यों लौटा दी थी अपनी फीस? सोहा अली खान ने बताई चौंकाने वाली वजह
'रंग दे बसंती' की स्टार कास्ट ने क्यों लौटा दी थी अपनी फीस? सोहा अली खान ने बताई चौंकाने वाली वजह
यूटिलिटी
आज से सस्ती हो गईं खाने-पीने की इतनी सारी चीजें, रेट कम न हो तो कहां करें शिकायत?
आज से सस्ती हो गईं खाने-पीने की इतनी सारी चीजें, रेट कम न हो तो कहां करें शिकायत?
लाइफस्टाइल
Gutkha Flavors and Health Risks: गुटखा में किस वजह से आता है फ्लेवर का स्वाद, यह सेहत के लिए कितना होता है खतरनाक?
गुटखा में किस वजह से आता है फ्लेवर का स्वाद, यह सेहत के लिए कितना होता है खतरनाक?
लाइफस्टाइल
Kids Screen Addiction: बच्चों को कैसे कराएं मोबाइल फास्टिंग? पैरेंटिंग में बेहद काम आएंगे ये टिप्स
बच्चों को कैसे कराएं मोबाइल फास्टिंग? पैरेंटिंग में बेहद काम आएंगे ये टिप्स
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget