सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा वायरल हो जाता है जो लोगों को हंसा भी देता है और सोचने पर भी मजबूर करता है. इस बार रेलवे के जनरल कोच का एक वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में एक किन्नर यात्रियों से पैसे मांगने आता है और इसी दौरान डिब्बे में बैठे कुछ युवकों के साथ उसकी बातचीत पूरे इंटरनेट पर हंगामा मचा रही है. वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे.

किन्नर से शख्स ने कर दी अजीब मांग

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि ट्रेन के जनरल डिब्बे में एक किन्नर सामान्य रूप से यात्रियों से बख्शीश मांग रहा होता है. तभी ऊपर वाली बर्थ पर बैठे दो युवक मजाक के मूड में उससे कुछ बातें करने लगते हैं. माहौल में ठहाके गूंजने लगते हैं और पूरा कोच उनकी ओर देखने लगता है. बातचीत के दौरान माहौल इतना हल्का-फुल्का हो जाता है कि यात्रियों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है. लेकिन असली ट्विस्ट तो आना बाकी था. यहां किन्नर से मजाक कर रहे उस युवक ने एक ऐसी डिमांड रख दी जिसे सुनने के बाद किन्नर भी शरमा गया. दरअसल, वो युवक किन्नर से एक किस की मांग करता है और ये डील दोनों के बीच में बड़े ही खास अंदाज से खत्म होती है.

किन्नर ने मांगे एक हजार फिर मजेदार बन गया माहौल

दरअसल, किस की बात सुनकर पहले तो किन्नर शरमा जाता है, लेकिन फिर युवक से कहता है कि अगर वो एक हजार रुपये बख्शिश देता है तो वो किस करने को तैयार है. जिसके बाद युवक किन्नर को एक दम हल्के फुल्के अंदाज में किस करके पैसे थमा देता है और किन्नर भी वहां से शरमाते हुए निकल जाता है. अब ये पूरा मामला इंटरनेट पर जोरों से वायरल है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान भी है और हंस भी रहा है.

यूजर्स ने भी ले लिए मजे

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई गलत जगह पैसा खर्च कर दिया. एक और यूजर ने लिखा...कैसे कैसे लोग हैं यार. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों की वजह से पूरे ट्रेन का माहौल खराब ही रहता है.

