कॉलेज में जिंदा समाधि ले रहे थे छात्र नेता, अचानक आई पुलिस और हो गया खेल

राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ा बताया जा रहा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रों का प्रदर्शन अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो में एक छात्र नेता जमीन में आधा दफ्न दिखाई दे रहा है, जबकि उसके आसपास कई छात्र बैठे हुए नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि छात्र किसी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान छात्र नेता ने कैंपस में ही जमीन के अंदर आधा दफ्न होकर ‘समाधि’ लेने का तरीका अपनाया. लेकिन प्रदर्शन का पूरा माहौल उस वक्त अचानक बदल गया जब वहां पुलिस पहुंच गई.

जमीन में आधा दफ्न छात्र नेता और चारों तरफ नारेबाजी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छात्र नेता जमीन में कमर तक दफ्न है और उसके आसपास दूसरे छात्र बैठे हुए हैं. छात्र नारे लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर विरोध करते दिखाई दे रहे हैं. पूरा दृश्य सामान्य प्रदर्शन से काफी अलग नजर आता है, क्योंकि बीच में बैठे छात्र नेता ने खुद को जमीन में दफ्न कर रखा है. आसपास मौजूद छात्र इस प्रदर्शन में उसका साथ देते नजर आ रहे हैं और नारेबाजी के जरिए अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो इसी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है.

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पुलिस पहुंची तो बदल गया पूरा माहौल

वीडियो का सबसे मजेदार और चौंकाने वाला हिस्सा इसके बाद शुरू होता है. प्रदर्शन के बीच अचानक पुलिस वहां पहुंचती दिखाई देती है. इसके बाद पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने लगते हैं और कुछ छात्रों पर लाठियां चलाते तथा थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं. पुलिस के पहुंचते ही जो छात्र कुछ सेकंड पहले तक बैठकर जोर-जोर से नारे लगा रहे थे, उनमें भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है. कोई इधर भागता है तो कोई उधर. देखते ही देखते प्रदर्शन का पूरा माहौल बदल जाता है.

‘समाधि’ लेने वाला छात्र नेता भी पुलिस को देखकर भागा

वीडियो का सबसे ज्यादा मजेदार सीन वह है जब जमीन में आधा दफ्न होकर विरोध कर रहा छात्र नेता भी पुलिस को देखकर वहां से निकलने की कोशिश करता नजर आता है. जिस छात्र ने अपनी मांग के समर्थन में जमीन में दफ्न होकर प्रदर्शन शुरू किया था, वही पुलिस के पहुंचते ही वहां से भागने की कोशिश करता दिखाई देता है. हालांकि पुलिस उसे खुद वहां से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दे रही है. सोशल मीडिया यूजर्स इसी हिस्से को सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कई लोग वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि प्रदर्शन में जोश तो पूरा था, लेकिन पुलिस के आते ही सारा जोश गायब हो गया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए जमकर मजे

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कोई छात्र नेता के ‘समाधि आंदोलन’ पर मजेदार टिप्पणी कर रहा है तो कोई पुलिस के आते ही छात्रों के भागने वाले सीन को लेकर मीम बना रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि वीडियो का आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा मजेदार है, क्योंकि पुलिस को देखते ही पूरा प्रदर्शन कुछ ही सेकंड में खत्म होता नजर आता है. हालांकि पुलिस की कार्रवाई और छात्रों की मांग को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के आधार पर किसी पक्ष के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा.

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कुछ सेकंड में धरना बना सोशल मीडिया का वायरल कंटेंट

राजस्थान यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा यह वीडियो अब प्रदर्शन से ज्यादा अपने अनोखे अंदाज और उसके बाद बने मजेदार माहौल की वजह से वायरल हो रहा है. एक तरफ छात्र नेता जमीन में दफ्न होकर अपनी मांग के लिए विरोध करता दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ पुलिस के पहुंचते ही साथी छात्रों का वहां से भागना और फिर खुद छात्र नेता का निकल जाना वीडियो को और दिलचस्प बना देता है. सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर खूब मजे ले रहे हैं और वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है. हालांकि घटना कब की है, छात्रों की सटीक मांग क्या थी और पुलिस ने कार्रवाई क्यों की, इसकी स्वतंत्र पुष्टि एबीपी लाइव नहीं करता है.

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