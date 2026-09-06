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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअकेले नदी साफ करने वाले Bittu Tabahi को विदेशी CEO ने दिया जॉब ऑफर

अकेले नदी साफ करने वाले Bittu Tabahi को विदेशी CEO ने दिया जॉब ऑफर

सुरेंद्र पिछले कई महीनों से बिना थके, बिना रुके लगातार अजनार नदी से प्लास्टिक, थैलियां और कचरा बाहर निकालते रहे. अब उन्हें विदेश से नौकरी का ऑफर मिला है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Sep 2026 11:21 AM (IST)
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कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों, तो अकेला इंसान भी पहाड़ हिला सकता है. ऐसा ही कुछ सच कर दिखाया है मध्य प्रदेश के 20 साल के एक नौजवान सुरेंद्र सिंह चौधरी ने. सुरेंद्र जो सोशल मीडिया पर 'बिट्टू तबाही' के नाम से मशहूर हैं ने अपनी लोकल अजनार नदी की खस्ता हालत देखी, जो गंदगी और प्लास्टिक के कचरे से पूरी तरह पट चुकी थी. बिना किसी सरकारी मदद या बड़ी टीम के, सुरेंद्र ने अपने ही पैसों से सफाई का सामान खरीदा और अकेले ही नदी में उतर गए.

महीनों की कड़ी मेहनत से बदली नदी की सूरत

सुरेंद्र पिछले कई महीनों से बिना थके, बिना रुके लगातार अजनार नदी से प्लास्टिक, थैलियां और कचरा बाहर निकालते रहे. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस नदी की 'पहले' और 'अब'की तस्वीरें शेयर कीं. पहली फोटो में जहां नदी नाले की तरह गंदी दिख रही थी, वहीं दूसरी फोटो में सुरेंद्र की मेहनत के बाद वही नदी बिल्कुल साफ-सुथरी और चमकदार नजर आ रही थी.

 
 
 
 
 
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नीदरलैंड्स के CEO ने कहा- 'हमारे साथ काम करो'

सुरेंद्र की इस अद्भुत मेहनत की कहानी जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर वायरल हुई, इस पर दुनिया की सबसे बड़ी सफाई संस्था 'द ओशन क्लीनअप' (The Ocean Cleanup) के डच (नीदरलैंड्स) CEO बोयान स्लैट (Boyan Slat) की नजर पड़ी. एक लड़के को अकेले पूरी नदी साफ करते देख वह इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने पोस्ट पर कमेंट करते हुए सीधा ऑफर दे दिया: "हमारे साथ आकर काम करो" (Come work with us).

अकेले नदी साफ करने वाले Bittu Tabahi को विदेशी CEO ने दिया जॉब ऑफर

सोशल मीडिया पर छाया मध्य प्रदेश का लाल

एक आम से गांव के लड़के का अपनी लगन के दम पर सीधे इंटरनेशनल लेवल की कंपनी से जॉब ऑफर पाना किसी सपने जैसा है. सोशल मीडिया पर लोग सुरेंद्र की इस सोच और मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश को ऐसे ही असली हीरोज की जरूरत है. अब यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

सुरेंद्र सिंह चौधरी की इस हैरतअंगेज उपलब्धि की खबर फैलते ही इंटरनेट पर यूजर्स का तांता लग गया. देश-विदेश से लोग इस 20 साल के युवा के जज्बे को सलाम कर रहे हैं और 'X'और इंस्टाग्राम पर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी फंड के अकेले एक पूरी नदी का कायाकल्प कर देना कोई मामूली बात नहीं है. यह लड़का हमारे देश का असली हीरो है." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "जो काम बड़े-बड़े बजट और सरकारी योजनाएं सालों में नहीं कर पातीं, वो काम एक 20 साल के लड़के ने अपने दम पर कर दिखाया. सलाम है इसकी सोच को."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 11:21 AM (IST)
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