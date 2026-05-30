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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग Viral Dog Attack Video: डरा हुआ है कुत्ता समाज... शख्स पर भौंकना पड़ा भारी, बदला ऐसा कि महीनों आएंगे चक्कर; देखें वीडियो

 Viral Dog Attack Video: डरा हुआ है कुत्ता समाज... शख्स पर भौंकना पड़ा भारी, बदला ऐसा कि महीनों आएंगे चक्कर; देखें वीडियो

 Viral Dog Attack Video: इस वीडियो में सड़क पर जा रहे एक शख्स को कुत्तों का झुंड घेर लेता है और उस पर भौंकने लगता है. लेकिन अगले ही पल जो होता है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया.

By : कविता गाडरी | Updated at : 30 May 2026 01:31 PM (IST)
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Viral Dog Attack Video: अपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि आवारा कुत्ते लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और कई बार लोगों को काफी परेशान कर देते हैं. अब सोशल मीडिया पर इस बार एक ऐसा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में इस बार कुत्तों ने आदमी को नहीं बल्कि एक आदमी ने कुत्तों को परेशान कर किया.

दरअसल, सड़क पर जा रहे एक शख्स को कुत्तों का झुंड घेर लेता है और उस पर भौंकने लगता है. अगले ही पल जो होता है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. कुछ ही सेकंड में आदमी ने कुत्ताें पर ऐसा रिवर्स अटैक किया कि अब लोग मजाक में कर रहे हैं कि पूरा कुत्ता समाज डर के माहौल में है. 

राह चलते शख्स पर कुत्तों का भौंकना पड़ा भारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @NiharikaHindu नाम के अकाउंट से वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ कुत्ते सड़क पर जा रहे एक आदमी पर जोर-जोर से भौंकने लगते हैं. पहले तो शख्स शांत रहता है, लेकिन फिर अचानक वह कुत्तों की तरफ दौड़ पड़ता है. आदमी कुत्तों के झुंड में से एक कुत्ते के पैर पकड़ता है और उसे उठाकर तेजी से दूसरे कुत्तों की तरफ घूमता रहता है. आदमी की यह डराने वाली हरकत देखकर कुत्ते भी डर जाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं. वीडियो में शख्स का अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं. इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं और कई लोग इसे लाइक और कमेंट भी कर रहे हैं. 

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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन 

वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा भाई डाॅग समाज में डर का माहौल है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है भाई डेंजर में नहीं बल्कि भाई ही डेंजर है. एक यूजर ने मजाक में कहा अभी कुत्ते जिंदगी में कभी भाई के सामने नहीं भौकेंगे. एक और यूजर ने कमेंट किया कुत्ते के सामने और भी बड़ा कुत्ता बनना पड़ता है. एक यूजर ने कहा अब डॉग भाई के आसपास भी नहीं आएंगे, तो दूसरे ने लिखा यह बंदा तो सच में खतरनाक निकला. एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में कहा भाई ने पहले ही कालू की फील्डिंग सेट कर दी थी. कुछ यूजर्स ने इसे डॉग्स को मिला सबक बताया तो कुछ ने इसे बहुत फनी रिएक्शन वाला वीडियो कहा. वहीं एक यूजर ने लिखा अब तो डॉग्स लवर भी कमेंट करने से डर रहे होंगे.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 30 May 2026 01:31 PM (IST)
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Stray Dogs TRENDING VIRAL VIDEO Viral Dog Attack Video
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