Viral Dog Attack Video: अपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि आवारा कुत्ते लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और कई बार लोगों को काफी परेशान कर देते हैं. अब सोशल मीडिया पर इस बार एक ऐसा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में इस बार कुत्तों ने आदमी को नहीं बल्कि एक आदमी ने कुत्तों को परेशान कर किया.

दरअसल, सड़क पर जा रहे एक शख्स को कुत्तों का झुंड घेर लेता है और उस पर भौंकने लगता है. अगले ही पल जो होता है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. कुछ ही सेकंड में आदमी ने कुत्ताें पर ऐसा रिवर्स अटैक किया कि अब लोग मजाक में कर रहे हैं कि पूरा कुत्ता समाज डर के माहौल में है.

राह चलते शख्स पर कुत्तों का भौंकना पड़ा भारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @NiharikaHindu नाम के अकाउंट से वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ कुत्ते सड़क पर जा रहे एक आदमी पर जोर-जोर से भौंकने लगते हैं. पहले तो शख्स शांत रहता है, लेकिन फिर अचानक वह कुत्तों की तरफ दौड़ पड़ता है. आदमी कुत्तों के झुंड में से एक कुत्ते के पैर पकड़ता है और उसे उठाकर तेजी से दूसरे कुत्तों की तरफ घूमता रहता है. आदमी की यह डराने वाली हरकत देखकर कुत्ते भी डर जाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं. वीडियो में शख्स का अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं. इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं और कई लोग इसे लाइक और कमेंट भी कर रहे हैं.

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Bro in danger ❌ Bro is danger ✅😭



पूरे कुत्ता समाज में डर का माहौल है 😂 pic.twitter.com/ODDUL9Qzve — Niharika Bhardwaj (@NiharikaHindu) May 28, 2026

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा भाई डाॅग समाज में डर का माहौल है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है भाई डेंजर में नहीं बल्कि भाई ही डेंजर है. एक यूजर ने मजाक में कहा अभी कुत्ते जिंदगी में कभी भाई के सामने नहीं भौकेंगे. एक और यूजर ने कमेंट किया कुत्ते के सामने और भी बड़ा कुत्ता बनना पड़ता है. एक यूजर ने कहा अब डॉग भाई के आसपास भी नहीं आएंगे, तो दूसरे ने लिखा यह बंदा तो सच में खतरनाक निकला. एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में कहा भाई ने पहले ही कालू की फील्डिंग सेट कर दी थी. कुछ यूजर्स ने इसे डॉग्स को मिला सबक बताया तो कुछ ने इसे बहुत फनी रिएक्शन वाला वीडियो कहा. वहीं एक यूजर ने लिखा अब तो डॉग्स लवर भी कमेंट करने से डर रहे होंगे.

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