हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल

16 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि “भारत के लोकपाल” ने प्रतिष्ठित एजेंसियों से सात बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज एलआई कारों की सप्लाई के लिए ओपन टेंडर जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 22 Oct 2025 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनी सबसे बड़ी संस्था लोकपाल इन दिनों खुद विवादों में घिर गई है. वजह कुछ और नहीं, बल्कि उसकी शाही सवारी है. सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का बड़ा विषय बन गया है कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाला लोकपाल अब खुद बीएमडब्ल्यू में घूमना चाहता है. खबर है कि लोकपाल ने सात बीएमडब्ल्यू सेडान खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है, ताकि हर सदस्य के पास एक लग्जरी कार हो. हर कार की कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई जा रही है.

लोकपाल ऑफिस के अधिकारियों के लिए खरीदी जाएंगी करोड़ों रुपये की कारें!

16 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि “भारत के लोकपाल” ने प्रतिष्ठित एजेंसियों से सात बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज एलआई कारों की सप्लाई के लिए ओपन टेंडर जारी किया है. इन कारों का इस्तेमाल लोकपाल के अध्यक्ष और सभी छह सदस्य करेंगे. बताया जा रहा है कि इन कारों की कीमत लगभग 70 लाख रुपये प्रति यूनिट होगी. यानी कुल मिलाकर करीब 5 करोड़ रुपये की गाड़ियों की खरीद होगी. इतना ही नहीं, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि बीएमडब्ल्यू कंपनी ड्राइवरों और कर्मचारियों को सात दिन का ट्रेनिंग कोर्स देगी, जिसमें उन्हें गाड़ियों की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और उनके संचालन की जानकारी दी जाएगी.

जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने साधा निशाना!

जाने-माने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर लिखा..“सरकार ने लोकपाल को धूल में मिला दिया है. ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई है जिन्हें भ्रष्टाचार से कोई फर्क नहीं पड़ता और जो सिर्फ अपनी शानो-शौकत में खुश हैं. अब ये लोग अपने लिए 70 लाख की बीएमडब्ल्यू खरीद रहे हैं.” उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर हजारों बार शेयर की जा चुकी है.

यूजर्स ने भी उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस फैसले की आलोचना की है. एक यूजर ने लिखा... “लोकपाल अब भ्रष्टाचार से नहीं, बीएमडब्ल्यू से लड़ेंगे.” दूसरे ने तंज कसते हुए कहा... “वे 70 लाख की कार खरीद रहे हैं, शुक्र है 12 करोड़ की रोल्स रॉयस नहीं ले रहे, वरना लोग सोचते कि ये सच में ईमानदार हैं!” कई यूजर्स ने सवाल किया कि आखिर सरकारी दफ्तरों में सादगी की बात करने वाले अधिकारी अब इतनी महंगी गाड़ियां क्यों ले रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...जिन्हें देश में करप्शन रोकना है, उन्हें 70 लाख की गाड़ी चाहिए. वाह.

Published at : 22 Oct 2025 10:02 AM (IST)
