जंगली छिपकली से बन रहे ‘बिस्कुट’? वायरल वीडियो ने उड़ाए होश, सच जानकर रह जाएंगे हैरान

सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. इस बार जो वीडियो लोगों के बीच सनसनी मचा रहा है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक ऐसी अजीबोगरीब और चौंकाने वाली प्रक्रिया दिखाई जा रही है, जिसे देखकर लोग हैरानी के साथ-साथ घिन भी महसूस कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि इसमें जंगली छिपकलियों से बिस्कुट तैयार किए जा रहे हैं, जो बाजार में बेचने के लिए भेजे जाते हैं. इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है कि आखिर खाने के नाम पर क्या-क्या परोसा जा रहा है.

जंगली छिपकली से बिस्कुट बनाने का दावा

वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जंगली छिपकलियों को पकड़कर उनसे एक खास तरह का बिस्कुट तैयार किया जाता है. वीडियो के मुताबिक पहले खेतों में जाल बिछाकर छिपकलियों को पकड़ा जाता है. इसके बाद उन्हें प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता है और आगे की प्रक्रिया शुरू होती है. दावा है कि ये बिस्कुट बाजार में बेचे भी जाते हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

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वीडियो में दिखी पूरी प्रक्रिया ने चौंकाया

वीडियो में दिखाया गया है कि पकड़ी गई छिपकलियों को पहले सुखाया जाता है. फिर उनकी खाल उतारी जाती है और उन्हें धूप में कड़क होने के लिए रखा जाता है. इसके बाद उन्हें पीसकर पाउडर बनाया जाता है. इस पाउडर में शहद मिलाकर कुकी जैसी चीज तैयार की जाती है. पूरी प्रक्रिया को जिस तरह से दिखाया गया है, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये कितना सच है और कितना फर्जी.

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सोशल मीडिया पर बवाल, लोग बोले- ये क्या खिला रहे हैं

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स ने इसे बेहद घिनौना बताया, तो कुछ ने इसकी सच्चाई पर सवाल उठाए. कुछ लोग इसे फेक कंटेंट बता रहे हैं, जबकि कई लोग जांच की मांग कर रहे हैं. फिलहाल ये वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है. वीडियो को zeffy_village नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

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