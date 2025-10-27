Social Media viral video: सोशल मीडिया पर एक स्कूल का दिलचस्प वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बच्ची ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि देखने वाले भी दंग रह गए. वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं, कमाल का दिमाग है बच्ची का.

टीचर ने बच्चों के साथ किया एक्सपेरिमेंट

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्लासरूम में टीचर बच्चों के साथ एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं. उन्होंने एक कांच के गिलास में ऊपर तक पानी भरा और उसमें एक संतरा डाल दिया. इसके बाद टीचर ने बच्चों को चुनौती दी कि इस गिलास में रखे संतरे को बाहर निकालो, लेकिन ध्यान रहे पानी की एक भी बूंद नीचे न गिरे.

एक चनौती है, संतरे को पानी से निकलना है लेकिन एक शर्त है की पानी गिरना नही चाहिए।

अगर आप नही कर सकते तो last मे देखिये एक बच्ची कैसे निकाल लेती है।

पहले एक-एक करके कई बच्चे कोशिश करते हैं. कोई हाथ डालता है, कोई उंगली से संतरा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार पानी छलक जाता है. बच्चे हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह कैसे संभव होगा.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

फिर एक समझदार बच्ची आगे आती है. वह पहले संतरे को ध्यान से देखती है और फिर अपनी एक उंगली पानी में डालकर उसे हल्के-हल्के गोलाई में घुमाने लगती है. कुछ ही सेकंड में संतरा घूमते हुए ऊपर की ओर आने लगता है. जैसे ही संतरा सतह तक पहुंचता है, बच्ची तुरंत उसे उंगलियों से बाहर निकाल लेती है और हैरानी की बात यह कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती.

क्लास में बैठे बच्चे यह देखकर जोर-जोर से तालियां बजाने लगते हैं. टीचर भी बच्ची की समझदारी और धैर्य की तारीफ करती हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, इस बच्ची ने तो साइंस और समझदारी दोनों का बेहतरीन मेल दिखाया. दूसरे ने कहा, कमाल का दिमाग है इस छोटी सी बच्ची का.