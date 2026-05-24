सोशल मीडिया पर एक बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जंगल के दो खतरनाक शिकारी आमने-सामने नजर आ रहे हैं . यह कोई आम भिड़ंत नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई है, जिसे बेहद करीब से पर्यटकों ने अपनी आंखों से देखा . जंगल सफारी के दौरान अचानक हुए इस हमले ने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया . वीडियो में शेर और तेंदुए के बीच ऐसी जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं.

कैसे शुरू हुई खूनी भिड़ंत

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल के बीच अचानक शेर और तेंदुआ आमने-सामने आ जाते हैं . देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है. यह पूरी घटना उस वक्त हो रही थी जब आसपास पर्यटकों की जिप्सी खड़ी थी और लोग इस खतरनाक नजारे को बेहद करीब से देख रहे थे.

शेर ने पकड़ी गर्दन, तेंदुआ पड़ा कमजोर

वीडियो में साफ दिख रहा है कि शेर तेंदुए की गर्दन को अपने जबड़े में दबोच लेता है. तेंदुआ खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता . कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि तेंदुए की जान बचना मुश्किल है.

ऐसे बची तेंदुए की जान

हालांकि, काफी संघर्ष के बाद तेंदुआ किसी तरह खुद को शेर की पकड़ से छुड़ाने में सफल हो जाता है . जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है और अपनी जान बचा लेता है. यह पूरा दृश्य इतना खौफनाक है कि देखने वाले भी सहम जाते हैं.

पर्यटक रह गए दंग

इस पूरी घटना के दौरान पास खड़ी जिप्सी में बैठे पर्यटक हैरान रह जाते हैं. कोई वीडियो बना रहा है तो कोई इस नजारे को देखकर सन्न रह गया. जंगल में इस तरह का आमना-सामना बेहद दुर्लभ माना जाता है, इसलिए यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

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सोशल मीडिया पर रिएक्शन

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे जंगल की असली ताकत बता रहे हैं, तो कुछ इसे बेहद खतरनाक और डरावना बता रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि “यह नेचर का रॉ रूप है”, तो कुछ ने इसे जिंदगी और मौत की असली लड़ाई बताया. वीडियो को Lemburis Loshipa नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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