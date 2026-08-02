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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजिंदगी और मौत के बीच एक इंच का फासला, रोड एक्सीडेंट का भयानक वीडियो वायरल

जिंदगी और मौत के बीच एक इंच का फासला, रोड एक्सीडेंट का भयानक वीडियो वायरल

Road Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर एक CCTV वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेज रफ्तार वाहन सड़क किनारे जा रहे बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार देता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 02 Aug 2026 09:53 AM (IST)
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Road Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक CCTV कैमरे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं. क्योंकि इसमें एक बड़ा सड़क हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है. वीडियो में एक पुरुष और एक महिला बाइक पर सवार होकर सड़क पार करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं. तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा एक ट्रक उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार देता है. टक्कर इतनी तेज होती है कि दोनों बाइक से उछलकर सड़क पर गिर जाते हैं. यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो जाती है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कुछ ही सेकंड में बदल गया पूरा मंजर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर सामान्य तरीके से वाहन आ-जा रहे होते हैं. तभी एक पुरुष और एक महिला बाइक पर सवार होकर सड़क पार करने लगते हैं. इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार ट्रक आता है और उनकी बाइक को टक्कर मार देता है. टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर जाते हैं और बाइक भी दूर जाकर गिरती है. हादसा इतना अचानक होता है कि आसपास मौजूद लोगों को कुछ समझने का मौका नहीं मिलता. कुछ ही सेकंड बाद वहां मौजूद लोग दोनों की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं. हालांकि, वीडियो में इसके बाद दोनों की हालत कैसी रही, इसकी जानकारी नहीं मिलती है.

यह भी देखें: Bull Train Viral Video: सांड को बचाने के लिए लोको पायलट ने रोकी ट्रेन, तारीफ कर रहे यूजर्स

वीडियो पर लोग दे रहे अपनी राय

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग अलग-अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "तेज रफ्तार हमेशा हादसों की वजह बनती है." दूसरे यूजर ने कहा, "वाहन चलाते समय हमेशा सावधानी रखनी चाहिए." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही भी किसी की जान पर भारी पड़ सकती है."

सड़क पर हमेशा बरतें सावधानी

ऐसे हादसे हमें यह सीख देते हैं कि सड़क पर चलते समय और वाहन चलाते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए. तेज रफ्तार, लापरवाही और ट्रैफिक नियमों को अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं तो कई बार यह बड़े हादसों का कारण बन जाती है. इसलिए वाहन हमेशा सामान्य गति में चलाएं और सड़क पार करते समय पूरी सावधानी बरतें. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, इस वीडियो की जगह और घटना कब हुई, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है. इसलिए वायरल वीडियो से जुड़े किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले सही जानकारी का इंतजार करना जरूरी है.

यह भी देखें: House Eviction Claim After Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर गई थी लड़की, मकान मालिक ने खाली कराया कमरा, वीडियो वायरल

Published at : 02 Aug 2026 09:53 AM (IST)
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