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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: विदेशी महिला के गोलगप्पा खाने का क्यूट वीडियो वायरल, बोली- इंडियन फूड बेस्ट है

Video: विदेशी महिला के गोलगप्पा खाने का क्यूट वीडियो वायरल, बोली- इंडियन फूड बेस्ट है

यह खूबसूरत वीडियो इंस्टाग्राम पर @carinaxaman नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जर्मन महिला बड़े चाव से एक गोलगप्पे के ठेले के पास खड़ी है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Aug 2026 07:35 AM (IST)
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जब भी कोई विदेशी पर्यटक भारत घूमने आता है, तो यहां का स्ट्रीट फूड उनका दिल जीत ही लेता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक जर्मन महिला का बेहद प्यारा और हंसाने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस महिला ने भारत आकर पहली बार गोलगप्पा चखा. लेकिन गोलगप्पे का नाम लेते समय उससे ऐसी मीठी सी गलती हो गई कि वीडियो देखने वाला हर इंसान मुस्कुरा उठा.

गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची महिला, नाम सुनकर छूटी लोगों की हंसी

यह खूबसूरत वीडियो इंस्टाग्राम पर @carinaxaman नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जर्मन महिला बड़े चाव से एक गोलगप्पे के ठेले के पास खड़ी है और पहली बार भारतीय गोलगप्पे का स्वाद लेने की तैयारी कर रही है. लेकिन जैसे ही वह गोलगप्पे का नाम बोलने की कोशिश करती है, उसकी जबान फिसल जाती है और वह 'गोलगप्पा' की जगह बहुत ही प्यार से "टोलगप्पा" बोल देती है. उसका यह बोलने का अंदाज इतना प्यारा था कि वहां मौजूद लोग और वीडियो देखने वाले हंस पड़े.

 
 
 
 
 
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'एक ही बार में पूरा खाओ'... फिर आया असली मजा

इसके बाद महिला जैसे ही हाथ में पानी से भरा गोलगप्पा उठाती है, उसका साथी उसे याद दिलाता है कि गोलगप्पे को एक ही बार में पूरा मुंह में डालकर खाना होता है. महिला ठीक वैसा ही करती है और गोलगप्पा पूरा मुंह में रख लेती है. जैसे ही चटपटे पानी और मसालेदार आलू का स्वाद उसके मुंह में घुलता है, उसके चेहरे की खुशी देखने लायक होती है. स्वाद इतना शानदार लगता है कि वह खुशी से झूम उठती है और मुस्कुराते हुए कहती है "इन्डियन फूड सच में बहुत ही शानदार है."

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सोशल मीडिया रिएक्शन

सोशल मीडिया पर यह प्यारा वीडियो आते ही लोगों के दिलों पर छा गया है. यूजर्स कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी की बारिश कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि महिला का "टोलगप्पा" कहना इतना क्यूट था कि उनका दिल खुश हो गया. कई यूजर्स ने उनका भारतीय स्ट्रीट फूड की दुनिया में स्वागत किया. एक यूजर ने लिखा...टोलगप्पा नहीं गोलगप्पा होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....मेरी तो हंसी निकल गई, पेट दुख रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 07:35 AM (IST)
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