मां खींच रही थी फोटो, अचानक फ्रेम में आया सालों से दूर पिता और फिर..
मोबाइल की स्क्रीन पर अपने पापा को पीछे खड़ा देखकर बच्ची एक पल के लिए हैरान रह जाती है. वह तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और जैसे ही साक्षात अपने पापा को सामने पाती है.
सोशल मीडिया पर आए दिन ढेरों वीडियोज़ वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं और आंखों में नमी छोड़ जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखें भी भर आएंगी. सालों से अपने पिता से दूर रह रहे दो मासूम बच्चों को जब मां ने एक ऐसा सरप्राइज दिया, जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी, तो उनका रिएक्शन देखकर हर कोई भावुक हो गया.
खाने-पीने के बाद मां ने प्लान किया खास सरप्राइज
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो छोटे बच्चे किसी मार्केट या रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं. खाने-पीने के बाद मां अपने मोबाइल से दोनों बच्चों की एक प्यारी सी तस्वीर खींचने लगती है. बच्चे कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज देने लगते हैं. लेकिन बच्चों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे क्या जादुई पल घटने वाला है.
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फोटो खींचते ही पीछे आ खड़ा हुआ पिता
जैसे ही मां फोटो क्लिक करने वाली होती है, फ्रेम में पीछे से बच्चों के पिता चुपके से आकर खड़े हो जाते हैं, जो सालों से काम या किसी मजबूरी के सिलसिले में परिवार से दूर थे. पिता मुस्कुराते हुए बच्चों के ठीक पीछे खड़े होकर पोज देते हैं. जैसे ही मां फोटो क्लिक करके बच्ची को मोबाइल में तस्वीर दिखाती है, बच्ची की नजर अपने पापा पर पड़ती है.
फोटो देखते ही उछल पड़ी बेटी, पापा को देख बिलख-बिलखकर गले लग गई
मोबाइल की स्क्रीन पर अपने पापा को पीछे खड़ा देखकर बच्ची एक पल के लिए हैरान रह जाती है. वह तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और जैसे ही साक्षात अपने पापा को सामने पाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता. बच्ची दौड़कर अपने पिता के गले से लिपट जाती है और जोर-जोर से रोने लगती है. वहीं बैठा छोटा भाई भी पहले तो अपनी आंखें ढके रहता है, लेकिन जैसे ही वह पापा को देखता है, 'पापा-पापा' चिल्लाते हुए दौड़कर अपने पिता की गोद में समा जाता है. पिता भी अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को सीने से लगाकर भावुक हो जाते हैं.
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यूजर्स भी हुए भावुक
सोशल मीडिया पर इस इमोशनल वीडियो के सामने आते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और लोग बेहद भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि इस दृश्य ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए क्योंकि एक पिता का अपने बच्चों से मिलने का सुख दुनिया के हर सुख से बढ़कर होता है. लोगों ने मां के इस अनोखे सरप्राइज प्लान की जमकर तारीफ की है और कहा कि फोटो देखने के बाद जिस तरह बेटी अपने पिता को देखकर उछल पड़ी, वह पल सीधे दिल को छू जाता है.
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