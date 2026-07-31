जंतर-मंतर गई थी लड़की, मकान मालिक ने खाली कराया कमरा

House Eviction Claim After Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए CJP (Cockroach Janta Party) के प्रदर्शन के दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. उन्हीं में से एक वीडियो नीशू नाम की लड़की का भी वायरल हुआ था, जो अचानक से सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गई थी. उन्होंने एक वीडियो में कैमरामैन को समोसा दिखाते हुए अभद्रता की थी. इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष के लोगों ने तरह-तरह की बातें की थीं.

अब नीशू का एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे इंस्टाग्राम पर नीशू ने अपने अकाउंट से खुद पोस्ट किया है. मामला यह है कि नीशू ने वीडियो में दावा किया है कि उन्हें उनके मकान मालिक ने तुरंत मकान खाली करने को कहा, जिसकी वजह नीशू ने जंतर-मंतर के प्रदर्शन को बताया. इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का यह भी दावा है कि नीशू ने CJP प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थीं, जिसके चलते मकान मालिक ने उन्हें कमरा खाली करने को कहा. हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक इस बात की पूरी पुष्टि नहीं की गई है.

वायरल वीडियो में क्या नजर आ रहा?

वायरल वीडियो में नीशू खुद कमरा खाली करने की बात करती नजर आ रही हैं. वीडियो में वह बताती हैं कि शायद अगर वह जंतर-मंतर के प्रदर्शन में नहीं जातीं, तो आज उन्हें यह घर खाली नहीं करना पड़ता. शायद उनके विचार मकान मालिक से नहीं मिलते हैं. वह यह भी कहती हैं कि नया कमरा काफी महंगा मिला है और उन्हें पहले से दोगुना किराया देना पड़ रहा है. वीडियो में नीशू के परिवार के लोग सामान पैक करते नजर आ रहे हैं इसके साथ ही वीडियो में वह लोगों से यह भी कहती हैं कि जंतर-मंतर जाने का उन्हें फायदा हुआ या नुकसान, यह फैसला वह यूजर्स पर छोड़ती हैं.

नीशू (जो लड़की जंतर-मंतर पर मोदी के तेरहवीं का समोसा खिला रही थी और गाली-गलौच कर रही थी) को उसके मकान मालिक ने गांव पर लात पर मारकर अपने किराए के कमरे से बाहर कर दिया है.

😂😂😂 pic.twitter.com/cJ3C6hwA1k — Saggi (@realsaggi) July 30, 2026

यह भी पढ़ेंः YesMadam CEO Love Story Viral : YesMadam CEO की अनोखी लव स्टोरी, एयरपोर्ट पर 90 सेकंड में मिली पार्टनर

सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन

नीशू का यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. यह पूरा मुद्दा दो पक्षों में बंट गया है. एक पक्ष प्रदर्शन के समर्थन में था और दूसरा विरोध में, इसलिए इस पोस्ट के नीचे दोनों तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. कोई इसे नीशू के किए का नतीजा बता रहा है, तो कोई मकान मालिक को अंधभक्त कह रहा है. हालांकि, इस बात की पूरी तरह पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए बिना ठोस सबूत के किसी को इस तरह निशाना बनाना सही नहीं है.

यह भी पढ़ेंः Dakshineswar Railway Station Accident: Video: ट्रेन पर अचानक गिरा बिजली का तार, चिंगारी देखकर दहशत में यूजर्स