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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगLeopard Viral Video : तेंदुए को आई मिर्गी, वीडियो देख आपकी भी फूल जाएंगी सांसें

Leopard Viral Video : तेंदुए को आई मिर्गी, वीडियो देख आपकी भी फूल जाएंगी सांसें

Leopard Viral Video : वीडियो में तेंदुआ ऐसी हालत में दिखाई देता है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि तेंदुए को मिर्गी जैसा दौरा पड़ा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Jul 2026 12:00 PM (IST)
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Leopard Viral Video : जंगल से निकलकर इंसानी बस्ती में पहुंचे एक तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में तेंदुआ ऐसी हालत में दिखाई देता है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि तेंदुए को मिर्गी जैसा दौरा पड़ा है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे मिर्गी का दौरा बता रहा है, तो कोई जहरीले सांप के काटने, जहर देने या किसी बीमारी का असर होने की बात कह रहा है.

तेंदुए को आई मिर्गी

वायरल वीडियो में एक तेंदुआ झाड़ियों और पत्थरों के बीच जमीन पर बैठा हुआ दिखाई देता है. शुरुआत में वह कुछ सेकंड तक लगभग बिना हरकत किए वहीं बैठा रहता है, जबकि आसपास मौजूद लोग सुरक्षित दूरी से छिपकर उसका वीडियो बना रहे होते हैं. अचानक तेंदुआ असामान्य तरीके से शरीर को तेजी से हिलाने लगता है. कुछ ही पलों बाद वह संतुलन खो देता है और पलटते हुए नीचे झाड़ियों में गिर जाता है. झाड़ियों के अंदर भी उसके शरीर में लगातार तेज कंपन दिखाई देता है और उसका सिर भी तेजी से हिलता नजर आता है. वीडियो के आखिर तक तेंदुआ उसी तरह छटपटाता रहता है और फिर वीडियो वहीं खत्म हो जाता है. 

 
 
 
 
 
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वायरल पोस्ट में क्या किया गया दावा?

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर sushilkhadka1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट में नेपाली भाषा में लिखा गया है कि यह तेंदुआ नेपाल के अछाम जिले के मेल्लेख-5, रावतबाड़ा इलाके में एक घर की छत पर मिला था. पोस्ट के मुताबिक तेंदुआ अस्वस्थ था और उसमें मिर्गी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे. साथ ही स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए डिवीजन वन कार्यालय और सुरक्षाकर्मियों से जल्द से जल्द तेंदुए का रेस्क्यू और इलाज कराने की अपील भी की गई है. 

यह भी पढ़ें - Video: पाकिस्तान के दरिंदे, चलती महिला को गलत जगह छूकर भागा बदमाश

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट 

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. कई यूजर्स का मानना है कि तेंदुए को सीजर या मिर्गी जैसा दौरा पड़ा है. वहीं कुछ लोगों ने कमेंट में कहा कि उसे जहरीले सांप ने काट लिया होगा. कई यूजर्स ने जहर दिए जाने की संभावना भी जताई, जबकि कुछ लोगों ने Canine Distemper Virus जैसी बीमारी का जिक्र किया, हालांकि, इन सभी दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. कई लोगों ने वन विभाग से तुरंत मौके पर पहुंचकर तेंदुए का रेस्क्यू करने की अपील की, वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी पूछा कि आखिर तेंदुए की बाद में क्या स्थिति रही और क्या वन विभाग समय पर पहुंच पाया या नहीं.

यह भी पढ़ें - मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में लगा दी आग- वीडियो वायरल

Published at : 29 Jul 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
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