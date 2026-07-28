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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पाकिस्तान के दरिंदे, चलती महिला को गलत जगह छूकर भागा बदमाश

Video: पाकिस्तान के दरिंदे, चलती महिला को गलत जगह छूकर भागा बदमाश

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है. कई लोग आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jul 2026 02:33 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला के साथ बीच सड़क पर कथित तौर पर छेड़छाड़ की घटना दिखाई दे रही है. वीडियो देखकर लोग नाराजगी जता रहे हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह मामला पाकिस्तान के सियालकोट शहर का है. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

चलती महिला के पास आया युवक और भाग गया

वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह सियालकोट के हाजीपुरा थाना क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया का है. वीडियो में एक महिला सड़क पर जाती हुई दिखाई देती है. तभी एक कम उम्र का युवक उसके पास आता है और कथित तौर पर उसके साथ अशोभनीय हरकत करके वहां से भाग जाता है. अचानक हुई इस घटना से महिला घबरा जाती है और चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ती है.

 
 
 
 
 
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वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है. कई लोग आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे. फिलहाल, पुलिस या संबंधित अधिकारियों की ओर से इस मामले में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की. हालांकि, कई लोगों ने यह भी कहा कि वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई सामने आने और आधिकारिक जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए. वीडियो को hameedullahkhan1220 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 02:33 PM (IST)
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