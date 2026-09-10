सोते कुत्ते पर झपटा तेंदुआ, 25 सेकेंड तक हुई भयंकर लड़ाई, फिर भागा शिकारी

सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का एक खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. रात के अंधेरे में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया और घर की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया. वहां एक कुत्ता टेबल पर आराम से सो रहा था. तेंदुआ बेहद चुपचाप उसके पास पहुंचा और अचानक कुत्ते पर झपट पड़ा. इसके बाद दोनों जानवरों के बीच ऐसी जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई कि कुछ सेकेंड के लिए वहां का पूरा माहौल खतरनाक हो गया. कुत्ते ने डरने के बजाय तेंदुए का डटकर सामना किया और लगातार उससे भिड़ता रहा. करीब 25 सेकेंड तक दोनों के बीच जोरदार संघर्ष चलता रहा. लड़ाई के दौरान दोनों टेबल से नीचे भी गिर गए, लेकिन कुत्ते ने हार नहीं मानी.

सो रहा था कुत्ता, अचानक सामने आ गया तेंदुआ

CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि कुत्ता एक टेबल पर आराम से सो रहा था. रात का सन्नाटा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक खतरनाक शिकारी उसके बेहद करीब पहुंच चुका है. तेंदुआ धीरे-धीरे टेबल के पास आता है और मौका मिलते ही सोते हुए कुत्ते पर झपट पड़ता है. अचानक हुए हमले से कुत्ता संभलता है और तुरंत पलटकर तेंदुए से भिड़ जाता है.

गुलदार ने समझा आसान शिकार… लेकिन कुत्ते ने खेल पलट दिया! 😱🔥



रुद्रप्रयाग में मंगलवार देर रात विकास भवन कार्यालय के समीप एक घर के आंगन में गुलदार घुस आया। वहां सो रहे पालतू पहाड़ी कुत्ते पर गुलदार ने हमला कर दिया।

इसके बाद शुरू हुआ गुलदार और कुत्ते के बीच खतरनाक मुकाबला। दोनों… pic.twitter.com/znUtN35X4R — bhUpi Panwar (@askbhupi) September 9, 2026

करीब 25 सेकेंड तक चली खतरनाक लड़ाई

हमले के बाद कुत्ते ने जिस तरह जवाब दिया, वह देखकर हर कोई हैरान है. तेंदुआ कुत्ते को दबोचने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुत्ता भी पूरी ताकत से मुकाबला करता रहा. दोनों के बीच टेबल पर ही जोरदार संघर्ष होने लगा. लड़ाई इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में दोनों जमीन पर गिर गए. इसके बाद भी कुत्ते ने तेंदुए का पीछा नहीं छोड़ा और लगातार उसे पीछे हटने पर मजबूर करता रहा.

तेंदुआ कुत्ते को नहीं मार पाया और भाग निकला

करीब 25 सेकेंड तक चले इस संघर्ष के बाद आखिरकार तेंदुए को वहां से भागना पड़ा. वीडियो में तेंदुआ मौके से तेजी से निकलता हुआ दिखाई देता है. जिस कुत्ते को उसने आसानी से अपना शिकार समझा था, उसी ने उसका सामना कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया. सोशल मीडिया पर लोग अब इस कुत्ते की हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

रुद्रप्रयाग में पहले भी रिहायशी इलाकों में पहुंचते रहे हैं तेंदुए

उत्तराखंड के कई इलाकों में जंगल और आबादी के बीच नजदीकी होने के कारण तेंदुओं के रिहायशी इलाकों में पहुंचने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. कई बार भोजन की तलाश में ये जंगली जानवर घरों और बस्तियों के आसपास तक पहुंच जाते हैं. रुद्रप्रयाग की यह घटना भी इसी खतरे की ओर इशारा करती है. रात के समय रिहायशी इलाके में तेंदुए का इस तरह पहुंच जाना लोगों के लिए बेहद डरावना है.

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वीडियो देखकर बोले लोग- कुत्ते ने तो शेर जैसी हिम्मत दिखाई

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन भी खूब आ रहे हैं. कई यूजर्स ने कुत्ते की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी. कुछ लोगों ने लिखा कि तेंदुए ने गलत कुत्ते को अपना शिकार समझ लिया. वहीं कई यूजर्स ने वीडियो देखकर चिंता भी जताई और कहा कि अगर तेंदुआ दूसरी मंजिल तक पहुंच सकता है तो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है.

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