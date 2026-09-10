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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसोते कुत्ते पर झपटा तेंदुआ, 25 सेकेंड तक हुई भयंकर लड़ाई, फिर भागा शिकारी

सोते कुत्ते पर झपटा तेंदुआ, 25 सेकेंड तक हुई भयंकर लड़ाई, फिर भागा शिकारी

CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि कुत्ता एक टेबल पर आराम से सो रहा था. रात का सन्नाटा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक खतरनाक शिकारी उसके बेहद करीब पहुंच चुका है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Sep 2026 10:46 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का एक खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. रात के अंधेरे में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया और घर की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया. वहां एक कुत्ता टेबल पर आराम से सो रहा था. तेंदुआ बेहद चुपचाप उसके पास पहुंचा और अचानक कुत्ते पर झपट पड़ा. इसके बाद दोनों जानवरों के बीच ऐसी जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई कि कुछ सेकेंड के लिए वहां का पूरा माहौल खतरनाक हो गया. कुत्ते ने डरने के बजाय तेंदुए का डटकर सामना किया और लगातार उससे भिड़ता रहा. करीब 25 सेकेंड तक दोनों के बीच जोरदार संघर्ष चलता रहा. लड़ाई के दौरान दोनों टेबल से नीचे भी गिर गए, लेकिन कुत्ते ने हार नहीं मानी.

सो रहा था कुत्ता, अचानक सामने आ गया तेंदुआ

CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि कुत्ता एक टेबल पर आराम से सो रहा था. रात का सन्नाटा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक खतरनाक शिकारी उसके बेहद करीब पहुंच चुका है. तेंदुआ धीरे-धीरे टेबल के पास आता है और मौका मिलते ही सोते हुए कुत्ते पर झपट पड़ता है. अचानक हुए हमले से कुत्ता संभलता है और तुरंत पलटकर तेंदुए से भिड़ जाता है.

करीब 25 सेकेंड तक चली खतरनाक लड़ाई

हमले के बाद कुत्ते ने जिस तरह जवाब दिया, वह देखकर हर कोई हैरान है. तेंदुआ कुत्ते को दबोचने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुत्ता भी पूरी ताकत से मुकाबला करता रहा. दोनों के बीच टेबल पर ही जोरदार संघर्ष होने लगा. लड़ाई इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में दोनों जमीन पर गिर गए. इसके बाद भी कुत्ते ने तेंदुए का पीछा नहीं छोड़ा और लगातार उसे पीछे हटने पर मजबूर करता रहा.

तेंदुआ कुत्ते को नहीं मार पाया और भाग निकला

करीब 25 सेकेंड तक चले इस संघर्ष के बाद आखिरकार तेंदुए को वहां से भागना पड़ा. वीडियो में तेंदुआ मौके से तेजी से निकलता हुआ दिखाई देता है. जिस कुत्ते को उसने आसानी से अपना शिकार समझा था, उसी ने उसका सामना कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया. सोशल मीडिया पर लोग अब इस कुत्ते की हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

रुद्रप्रयाग में पहले भी रिहायशी इलाकों में पहुंचते रहे हैं तेंदुए

उत्तराखंड के कई इलाकों में जंगल और आबादी के बीच नजदीकी होने के कारण तेंदुओं के रिहायशी इलाकों में पहुंचने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. कई बार भोजन की तलाश में ये जंगली जानवर घरों और बस्तियों के आसपास तक पहुंच जाते हैं. रुद्रप्रयाग की यह घटना भी इसी खतरे की ओर इशारा करती है. रात के समय रिहायशी इलाके में तेंदुए का इस तरह पहुंच जाना लोगों के लिए बेहद डरावना है.

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वीडियो देखकर बोले लोग- कुत्ते ने तो शेर जैसी हिम्मत दिखाई

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन भी खूब आ रहे हैं. कई यूजर्स ने कुत्ते की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी. कुछ लोगों ने लिखा कि तेंदुए ने गलत कुत्ते को अपना शिकार समझ लिया. वहीं कई यूजर्स ने वीडियो देखकर चिंता भी जताई और कहा कि अगर तेंदुआ दूसरी मंजिल तक पहुंच सकता है तो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 10:46 AM (IST)
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