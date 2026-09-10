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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'बड़े खतरनाक लोग हैं' युवक ने नाक से फूंक डालीं 8 बीड़ियां, देखें Video

'बड़े खतरनाक लोग हैं' युवक ने नाक से फूंक डालीं 8 बीड़ियां, देखें Video

सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक साथ कई बीड़ियां मुंह और नाक के जरिए जलाता और धुआं निकालता नजर आ रहा है. वीडियो पर लोग हैरान हैं.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 10 Sep 2026 10:38 AM (IST)
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सिगरेट और बीड़ी पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग धूम्रपान करते हैं. मुंह से एक  सिगरेट और बीड़ी पीने वालों को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने नाक से 8 बीड़ी एक साथ पीते हुए कभी किसी शख्स को देखा है? नाक से 8 बीड़ी पीने वाले शख्स का अतरंगी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स अपनी सेहत की बिल्कुल चिंता न करते हुए आठ बीड़ी एक साथ पी जाता है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

अजीब कारनामा देख लोग रह गए हैरान

वीडियो में शख्स कैमरे के सामने बैठा दिखाई देता है. शख्स ने उसके नाक में कई बीड़ियां लगाई हुई हैं और वह एक साथ उनसे धुआं निकालता नजर आ रहा है. मानो कोई करतब दिखा रहा हो. कुछ देर बाद वीडियो के दौरान उसे तकलीफ होने  लगती है, फिर भी वह रुकता नहीं है. लगातार बीड़ी पीता रहता है. कुछ ही सेकंड के इस वीडियो में उसका यह अंदाज देखकर साफ है कि वह सामान्य तरीके से बीड़ी पीने के बजाय अलग तरह का स्टंट करने की कोशिश कर रहा है. यही अजीब अंदाज वीडियो के वायरल होने की वजह बन गया. वीडियो में धुआं उसके चेहरे के आसपास फैलता दिखाई देता है. सोशल मीडिया यूजर्स के लिए यह नजारा हैरान करने वाला था.

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यूजर्स बोले- ये तो अलग लेवल का बंदा है

वायरल वीडियो पर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि यह अलग लेवल का बंदा. है, जबकि दूसरे ने इसे डेंजरस टैलेंट बताया. वहीं एक और यूजर से हंसने वाला इमोजी लगाते हुए कहा कि मैं निशब्द हूं. कुछ लोगों ने इस तरह के वीडियो को देखकर सवाल उठाया कि आखिर लोग वायरल होने के लिए अपनी सेहत के साथ इतना जोखिम क्यों लेते हैं और आखिर इन्हें इस तरीके से वायरल होने में क्या मिलता है?'

वीडियो देख यूजर्स ने कर दिए मजेदार कमेंट

वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने इसे खतरनाक टैलेंट बताया तो किसी ने युवक को लेकर मजाक किया. कुछ यूजर्स ने युवक के इस स्टंट को लेकर चिंता भी जताई. एक कमेंट में इसे सेहत के लिए बेहद खतरनाक बताया गया, जबकि एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि लोग ऐसी रील्स के पीछे भागते-भागते अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. एक अन्य कमेंट में तो यहां तक लिखा गया कि युवक बहुत तेजी से अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है. एक यूजर ने लिखा कि वह कंडोलेंस मीटिंग की तैयारी कर रहा है, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने गांव में लोगों को इस तरह के कारनामे करते देखा है. इन कमेंट्स से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीडियो ने लोगों को हैरान करने के साथ खूब हंसाया भी.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 10 Sep 2026 10:38 AM (IST)
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