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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइंडिया से नफरत करने वालों पर जमकर बरसी विदेशी महिला, देखें वीडियो

इंडिया से नफरत करने वालों पर जमकर बरसी विदेशी महिला, देखें वीडियो

वीडियो की शुरुआत में विदेशी महिला का लुक ही लोगों का ध्यान खींच लेता है. उसने भारतीय साड़ी पहनी हुई है और बालों में गजरा लगाने की तैयारी करती दिखाई देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसका भारत के प्रति प्यार और यहां की रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है. वीडियो में महिला ने बेहद खूबसूरत भारतीय पारंपरिक साड़ी पहनी हुई है और अपने बालों में गजरा लगाते हुए नजर आ रही है. लेकिन इस दौरान उसने जो बातें कहीं, उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया. महिला ने उन लोगों को साफ शब्दों में जवाब दिया जो भारत को पिछड़ा बताते हैं या देश से नफरत करते हैं. उसने कहा कि अगर आपको भारत पिछड़ा लगता है और आप इससे नफरत करते हैं तो दूर रहिए. इसके बाद उसने अपने अनुभव का एक ऐसा उदाहरण दिया, जिसे सुनकर कई भारतीय भी मुस्कुरा उठे.

साड़ी और गजरे में दिखा विदेशी महिला का देसी अंदाज

वीडियो की शुरुआत में विदेशी महिला का लुक ही लोगों का ध्यान खींच लेता है. उसने भारतीय साड़ी पहनी हुई है और बालों में गजरा लगाने की तैयारी करती दिखाई देती है. अपने बालों में गजरा सजाते हुए वह बेहद खुश नजर आती है. इसी दौरान वह भारत में मिलने वाली सुविधाओं और यहां की तेज डिलीवरी सर्विस का जिक्र करती है. उसका अंदाज ऐसा है जैसे वह भारत की जिंदगी को सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस भी कर रही हो.

 
 
 
 
 
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बोली- मैंने गजरा मंगवाया और 10 मिनट में पहुंच गया

महिला ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि उसने गजरा ऑर्डर किया था और उसे डिलीवरी ऐप के जरिए सिर्फ करीब 10 मिनट में गजरा मिल गया. उसके लिए यह अनुभव काफी खास था. शायद इसी छोटी सी घटना ने उसे भारत की उस सुविधा का एहसास कराया, जिसे यहां रहने वाले लोग रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं. महिला ने इसी उदाहरण के जरिए बताया कि भारत में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन डिलीवरी जैसी सुविधाएं कितनी तेजी से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं.

'भारत की समस्याएं हैं, लेकिन यह कई देशों से आगे है'

महिला ने भारत की तारीफ करते हुए यह भी माना कि देश में अपनी समस्याएं हैं. लेकिन उसका कहना था कि सिर्फ इन समस्याओं की वजह से पूरे भारत को पिछड़ा बताना सही नहीं है. उसने भारत की तुलना दूसरे देशों से करते हुए कहा कि कई मामलों में भारत कई देशों से काफी आगे है. उसकी बातों में भारत के प्रति एक सकारात्मक नजरिया दिखाई दिया, जिसकी वजह से वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

'भारत को पिछड़ा कहने वालों से बोली- दूर रहो'

वीडियो में विदेशी महिला का सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला हिस्सा उसका यह बयान है कि जो लोग भारत को पिछड़ा कहते हैं या भारत से नफरत करते हैं, उन्हें इससे दूर रहना चाहिए. महिला के इस बेबाक अंदाज ने सोशल मीडिया यूजर्स को खूब आकर्षित किया. खास बात यह है कि वह किसी बड़े मंच से भाषण नहीं दे रही थी, बल्कि साड़ी पहनकर अपने बालों में गजरा लगाते हुए अपने निजी अनुभव के आधार पर भारत की बात कर रही थी.

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सोशल मीडिया यूजर्स बोले- विदेशी ने दिल जीत लिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने विदेशी महिला की भारत के प्रति सोच की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने लिखा कि भारत को समझने के लिए सिर्फ कमियां देखना काफी नहीं है, बल्कि यहां की तेजी से बदलती जिंदगी और सुविधाओं को भी देखना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने उसके साड़ी और गजरा वाले देसी लुक की भी तारीफ की. कई यूजर्स का कहना है कि महिला ने जिस तरह भारत की खूबियों के साथ उसकी समस्याओं को भी स्वीकार किया, वही उसकी बात को ज्यादा दिलचस्प बनाता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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