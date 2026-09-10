इंडिया से नफरत करने वालों पर जमकर बरसी विदेशी महिला, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसका भारत के प्रति प्यार और यहां की रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है. वीडियो में महिला ने बेहद खूबसूरत भारतीय पारंपरिक साड़ी पहनी हुई है और अपने बालों में गजरा लगाते हुए नजर आ रही है. लेकिन इस दौरान उसने जो बातें कहीं, उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया. महिला ने उन लोगों को साफ शब्दों में जवाब दिया जो भारत को पिछड़ा बताते हैं या देश से नफरत करते हैं. उसने कहा कि अगर आपको भारत पिछड़ा लगता है और आप इससे नफरत करते हैं तो दूर रहिए. इसके बाद उसने अपने अनुभव का एक ऐसा उदाहरण दिया, जिसे सुनकर कई भारतीय भी मुस्कुरा उठे.

साड़ी और गजरे में दिखा विदेशी महिला का देसी अंदाज

वीडियो की शुरुआत में विदेशी महिला का लुक ही लोगों का ध्यान खींच लेता है. उसने भारतीय साड़ी पहनी हुई है और बालों में गजरा लगाने की तैयारी करती दिखाई देती है. अपने बालों में गजरा सजाते हुए वह बेहद खुश नजर आती है. इसी दौरान वह भारत में मिलने वाली सुविधाओं और यहां की तेज डिलीवरी सर्विस का जिक्र करती है. उसका अंदाज ऐसा है जैसे वह भारत की जिंदगी को सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस भी कर रही हो.

बोली- मैंने गजरा मंगवाया और 10 मिनट में पहुंच गया

महिला ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि उसने गजरा ऑर्डर किया था और उसे डिलीवरी ऐप के जरिए सिर्फ करीब 10 मिनट में गजरा मिल गया. उसके लिए यह अनुभव काफी खास था. शायद इसी छोटी सी घटना ने उसे भारत की उस सुविधा का एहसास कराया, जिसे यहां रहने वाले लोग रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं. महिला ने इसी उदाहरण के जरिए बताया कि भारत में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन डिलीवरी जैसी सुविधाएं कितनी तेजी से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं.

'भारत की समस्याएं हैं, लेकिन यह कई देशों से आगे है'

महिला ने भारत की तारीफ करते हुए यह भी माना कि देश में अपनी समस्याएं हैं. लेकिन उसका कहना था कि सिर्फ इन समस्याओं की वजह से पूरे भारत को पिछड़ा बताना सही नहीं है. उसने भारत की तुलना दूसरे देशों से करते हुए कहा कि कई मामलों में भारत कई देशों से काफी आगे है. उसकी बातों में भारत के प्रति एक सकारात्मक नजरिया दिखाई दिया, जिसकी वजह से वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

'भारत को पिछड़ा कहने वालों से बोली- दूर रहो'

वीडियो में विदेशी महिला का सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला हिस्सा उसका यह बयान है कि जो लोग भारत को पिछड़ा कहते हैं या भारत से नफरत करते हैं, उन्हें इससे दूर रहना चाहिए. महिला के इस बेबाक अंदाज ने सोशल मीडिया यूजर्स को खूब आकर्षित किया. खास बात यह है कि वह किसी बड़े मंच से भाषण नहीं दे रही थी, बल्कि साड़ी पहनकर अपने बालों में गजरा लगाते हुए अपने निजी अनुभव के आधार पर भारत की बात कर रही थी.

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सोशल मीडिया यूजर्स बोले- विदेशी ने दिल जीत लिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने विदेशी महिला की भारत के प्रति सोच की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने लिखा कि भारत को समझने के लिए सिर्फ कमियां देखना काफी नहीं है, बल्कि यहां की तेजी से बदलती जिंदगी और सुविधाओं को भी देखना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने उसके साड़ी और गजरा वाले देसी लुक की भी तारीफ की. कई यूजर्स का कहना है कि महिला ने जिस तरह भारत की खूबियों के साथ उसकी समस्याओं को भी स्वीकार किया, वही उसकी बात को ज्यादा दिलचस्प बनाता है.

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