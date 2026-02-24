Video: जंगल में अकेली लड़की पर आदमखोर दरिंदे ने किया हमला, वीडियो देख दहल जाएगा दिल
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की जंगल से सटे रास्ते पर अपनी स्कूटी के पास खड़ी है. आसपास घना जंगल और सुनसान सड़क दिखाई दे रही है. तभी अचानक झाड़ियों में हलचल होती है.
जंगल के रास्ते अक्सर रोमांच से भरे होते हैं, लेकिन कभी कभी यही रोमांच खौफ में बदल जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी डर और हिम्मत की कहानी बयान कर रहा है. एक सुनसान सड़क, किनारे खड़ी स्कूटी और अचानक झाड़ियों में हलचल. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक लैपर्ड तेजी से बाहर निकलता है और स्कूटी के पास खड़ी लड़की पर हमला कर देता है. कुछ सेकंड के इस खौफनाक मंजर ने इंटरनेट यूजर्स की सांसें थाम दी हैं. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती.
जंगल में खड़ी लड़की पर झपट पड़ा दरिंदा
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की जंगल से सटे रास्ते पर अपनी स्कूटी के पास खड़ी है. आसपास घना जंगल और सुनसान सड़क दिखाई दे रही है. तभी अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और एक लैपर्ड तेजी से बाहर निकलकर लड़की की ओर झपटता है. लैपर्ड के अचानक हमले से लड़की कुछ पल के लिए संभल नहीं पाती, लेकिन वह गिरती नहीं. दोनों के बीच कुछ सेकंड तक जद्दोजहद होती है. यह पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से होता है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
जंगल मे अकेली लड़की ....और अचानक लेपर्ड का हमला !— कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 (@Lawyer_Kalpana) February 21, 2026
लेकिन हिम्मत अगर दिल मे हो तो मौत भी रास्ता बदल लेती है, देखिये कैसे सूझबूझ और बहादुरी से उसने अपनी जान बचाई pic.twitter.com/w82mbhgFHx
हेलमेट बना सुरक्षा कवच
सबसे चौंकाने वाला पल तब आता है जब लड़की अपने हेलमेट को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है. वह पूरी ताकत से हेलमेट लैपर्ड की ओर घुमाती है. लगातार वार और हिम्मत भरे रुख को देखकर लैपर्ड पीछे हटने लगता है. आखिरकार वह झाड़ियों की ओर लौट जाता है और लड़की खुद को सुरक्षित करने में सफल हो जाती है. इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि मुश्किल हालात में सूझबूझ और साहस सबसे बड़ा हथियार होते हैं. अगर लड़की घबरा जाती तो स्थिति और खतरनाक हो सकती थी. हालांकि वीडियो एआई जनरेटेड बताया जा रहा है.
यूजर्स बोले, एआई है वीडियो
वीडियो को @Lawyer_Kalpana नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो एआई जनरेटेड है. एक और यूजर ने लिखा...मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं वैसे ही मर जाऊं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कितना खतरनाक मंजर है भाई.
