चाची तो खिलाड़ी निकली, तेज रफ्तार ट्रेन से उसैन बोल्ट की तरह कूद पड़ी आंटी- यूजर्स रह गए हैरान

सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन-सा वीडियो तूफान बनकर छा जाए, कोई कह नहीं सकता. कभी किसी नाचते हुए बच्चे का क्लिप वायरल हो जाता है, तो कभी किसी सड़क किनारे के कलाकार का हुनर दिल जीत लेता है. लेकिन इस बार जिस वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है, उसमें न तो कोई हाई-टेक स्टंट है और न ही कोई मशहूर चेहरा. बल्कि एक साधारण सी आंटी हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रेन में चने बेचती हैं. लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही फुर्तीले अंदाज में वो नीचे उतरती हैं कि देखने वाला भी दंग रह जाए. मानो किसी ओलंपिक रेस में उसैन बोल्ट को टक्कर देने निकली हों.

ट्रेन से उसैन बोल्ट के अंदाज में उतरी आंटी

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में एक आंटी दिखाई दे रही हैं जो रोजमर्रा की तरह ट्रेन में चने बेचती हैं. लेकिन वायरल होने की वजह है उनका ट्रेन से उतरने का अंदाज. जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर धीमी होती है, आंटी बिजली जैसी तेजी से डिब्बे के दरवाजे की ओर बढ़ती हैं और एक झटके में नीचे उतरकर ऐसी दौड़ लगाती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं. वीडियो में लोग मजाक में कह रहे हैं कि “दौड़ने की रेस हो तो ये आंटी सीधा गोल्ड मेडल लेकर लौटेंगी.”

यूजर्स रह गए हैरान

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो उसैन बोल्ट की चाची है. एक और यूजर ने लिखा...भारत नौसिखिया लोगों के लिए नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चाची को औलंपिक भेजो भाई.

