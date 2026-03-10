बीन बजाकर खेल दिखा रहा था सपेरा, सांप ने बिजली की रफ्तार से किया हमला, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन कई चौंकाने वाले वीडियो तेजी से वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों भी खूब वायरल हो रहा है. दरअसल वायरल हो रहे एक वीडियो में एक सपेरा सड़क किनारे बैठकर बीन बजा कर सांप को नचाने की कोशिश करता दिखाई देता है. लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ होता है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं. दरअसल खेल दिखाने के दौरान सांप अचानक तेजी से सपेरे पर हमला कर देता है. वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हाे जाता है. सोशल मीडिया पर सपेरे और सांप के इस वीडियो को तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे देखकर कई तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं.



बीन बजाकर खेल दिखा रहा था सपेरा, सांप ने किया हमला



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर @Mike Holston नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि एक सपेरा जमीन पर बैठा हुआ है और हाथ में बीन लेकर सांप का खेल लोगों को दिखा रहा है. वहीं फन फैला कर बैठा सांप बीन की धुन पर लहराता नजर आता है. कुछ सेकेंड तक सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक सांप बहुत तेज गति से सपेरे की और झपट्टा मार कर हमला कर देता है. सांप का हमला इतना तेज होता है कि सपेरा भी घबरा जाता है और पीछे होने की कोशिश करता है. वहीं यह पूरा मामला कैमरे में कैद हो जाता है और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक हजारों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं.



सोशल मीडिया पर यूजर्स के मजेदार कमेंट्स



यह वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजेदार और हैरान करने वाले कमेंट किए. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है अब तो लगता है सपेरे का सीधे भगवान से मिलने का समय आ गया है. वहीं दूसरे ने मजाक करते हुए कमेंट किया लास्ट म्यूजिक बजा दिया भाई ने... एक और यूजर ने लिखा सांप भाई को सपेरे का गाना पसंद नहीं आया. वहीं एक यूजर ने फिल्मी अंदाज में लिखा सांप का शो अभी भी चालू है. इसके अलावा एक यूजर ने कमेंट किया अब सपेरा भगवान से मिलने जा रहा है.

