कैसे दम तोड़ता है किंग कोबरा, वीडियो में देखें कैसे कब्ज हुई मौत के सौदागर की रूह? यूजर्स हैरान

जंगल की दुनिया में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है. उनमें सबसे ऊपर आता है किंग कोबरा. यह दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में गिना जाता है. इसकी फुफकार और उठता हुआ फन ही बड़े-बड़े जानवरों को दूर रहने पर मजबूर कर देता है. लेकिन सोचिए अगर यही “मौत का सौदागर” अचानक खुद ही जमीन पर गिरकर दम तोड़ दे तो नजारा कैसा होगा. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक किंग कोबरा की प्राकृतिक मौत का पल कैमरे में कैद हो गया.

किंग कोबरा को आई मौत, डरावने अंदाज में तोड़ा दम

वीडियो में जो दृश्य दिखाई देता है वह लोगों को हैरान कर रहा है. सांप पहले फन उठाकर खड़ा दिखाई देता है, फिर अचानक अपना मुंह खोलता है और कुछ सेकंड बाद ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह से तेज दबाव के साथ छींटे निकलते हैं. इसके तुरंत बाद उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, मुंह खुला रह जाता है और वह जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है. इस हैरान कर देने वाले पल को जिसने भी देखा वह दंग रह गया. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है.

मुंह से निकले झाग के छींटे फिर हुए प्राण पखेड़ू

वायरल वीडियो में एक विशाल King Cobra जमीन पर कुंडली मारकर बैठा दिखाई देता है. कुछ ही सेकंड में वह अपना फन उठाकर खड़ा हो जाता है जैसे किसी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो. लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है. वह अपना मुंह पूरी तरह खोलता है और उसके मुंह से तेज दबाव के साथ कुछ छींटे बाहर निकलते दिखाई देते हैं. इसके बाद सांप का शरीर जैसे नियंत्रण खो देता है.

खो दिया होश, जमीन पर लाश की तरह गिरा

वीडियो में दिखता है कि छींटे निकलने के तुरंत बाद किंग कोबरा का फन नीचे गिरने लगता है. उसका शरीर धीरे-धीरे जमीन पर ढह जाता है और कुछ ही पलों में वह बिल्कुल स्थिर हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे उस खतरनाक सांप की जान अचानक ही निकल गई हो. यह पूरा दृश्य इतना अचानक होता है कि देखने वाले लोग भी चौंक जाते हैं.

यूजर्स की भी निकली चीखें

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि यह प्रकृति का एक दुर्लभ दृश्य है जिसे शायद ही कभी कैमरे में कैद किया जाता है. वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि सांप शायद किसी बीमारी या अंदरूनी समस्या के कारण अचानक मर गया. हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि सांप की मौत किस कारण हुई.

