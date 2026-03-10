इंसानों की जगह रोबोट ने किया खतरनाक काम, चीन में ठीक कर दी 10KV की बिजली लाइन

दुनिया तेजी से बदल रही है और तकनीक अब उन कामों तक पहुंच गई है जिन्हें कभी सिर्फ इंसान ही कर सकता था. खासकर बिजली से जुड़े कामों को सबसे खतरनाक पेशों में गिना जाता है, जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है. लेकिन अब तकनीक ने यहां भी बड़ी छलांग लगा दी है. चीन में एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जिसने पहली बार इंसानी बिजली मिस्त्री की जगह लेकर हाई वोल्टेज बिजली लाइन की मरम्मत कर दिखाई है.

यह घटना इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें 10 केवी की लाइव बिजली लाइन पर काम किया गया, यानी बिजली बंद किए बिना मरम्मत पूरी की गई. विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह तकनीक आने वाले समय में खतरनाक कामों में इंसानों की जगह मशीनों के इस्तेमाल की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है.

10 केवी बिजली लाइन की मरम्मत करने वाला रोबोट

चीन के Hubei Province में एक खास तरह के रोबोट ने पहली बार 10 केवी पावरलाइन की मरम्मत करके सबको हैरान कर दिया. यह रोबोट बिजली लाइन पर बेहद सटीक तरीके से काम कर सकता है. खास बात यह है कि यह रोबोट बिजली बंद किए बिना भी मरम्मत कर सकता है. यानी आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई भी जारी रहती है और मरम्मत का काम भी पूरा हो जाता है.

किसने बनाया यह खास रोबोट?

इस रोबोट को Hubei Electric Power Research Institute और State Grid Wuhan Electric Power Supply Company ने मिलकर तैयार किया है. इंजीनियरों के मुताबिक इस रोबोट में बेहद एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह बिजली के तारों के बीच भी सुरक्षित तरीके से काम कर सकता है.

लेजर तकनीक से करता है मरम्मत

यह रोबोट अत्याधुनिक लेजर कटिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है. सबसे पहले यह बिजली तार पर लगी कठोर इंसुलेशन को बेहद सटीक तरीके से काटता है. इसके बाद यह शाखा तार को मुख्य तार से जोड़ता है और क्लैंप को पूरी मजबूती के साथ कस देता है. इस पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की गलती की संभावना बेहद कम होती है.

इंसानों की जान बचाने में बड़ी भूमिका

बिजली लाइनों की मरम्मत करना दुनिया के सबसे जोखिम भरे कामों में से एक माना जाता है. आमतौर पर बिजली मिस्त्री खास सुरक्षा उपकरण पहनकर लाइव तारों के बीच काम करते हैं. लेकिन जरा सी चूक भी गंभीर हादसे में बदल सकती है. ऐसे में इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल इंसानों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

जटिल वायरिंग में भी कर सकता है काम

इस प्रोजेक्ट से जुड़े तकनीशियन Wu Xin के मुताबिक यह रोबोट बेहद जटिल वायरिंग वाले इलाकों में भी आसानी से काम कर सकता है. सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बिजली के करंट लगने का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है. यही वजह है कि इसे भविष्य की सुरक्षित तकनीक माना जा रहा है.

यूजर्स में मची हलचल

सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिल रही है. कई यूजर्स का कहना है कि अगर रोबोट ऐसे ही काम करने लगे तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिशियन जैसी नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं. वहीं कुछ लोगों ने इस तकनीक की जमकर तारीफ की और कहा कि बिजली लाइनों पर काम करना बेहद खतरनाक होता है, ऐसे में रोबोट इंसानों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. कई यूजर्स ने इसे भविष्य की झलक बताते हुए लिखा कि आने वाले समय में रोबोट और AI ऐसे कई जोखिम भरे काम संभालते नजर आएंगे.

