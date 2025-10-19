अजीब पागल है ये... साड़ी में आग लगाकर बनाने लगी रील, वीडियो देख भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है. वीडियो में एक महिला अपने घर के अंदर रील बनाते हुए कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. दरअसल, महिला ने वायरल होने और ज्यादा व्यूज पाने के चक्कर में अपनी साड़ी में खुद आग लगा ली. उसका मकसद था कि जलती हुई साड़ी में डांस करेगी तो वीडियो अलग लगेगा और सोशल मीडिया पर छा जाएगी. लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया.

जलती हुई साड़ी में डांस करने लगी महिला

वीडियो की शुरुआत में महिला बेहद आत्मविश्वास के साथ कैमरे के सामने डांस शुरू करती है. फिर वह मोमबत्ती या किसी ज्वलनशील वस्तु से अपनी साड़ी के पल्लू में आग लगा लेती है. जैसे ही साड़ी में आग पकड़ती है, वो तेजी से फैलने लगती है. आग कुछ ही सेकेंड में पूरी साड़ी तक पहुंच जाती है. महिला के चेहरे पर पहले तो झिझक और फिर डर साफ नजर आने लगता है. लपटें बढ़ती जाती हैं, लेकिन शायद “रील परफेक्ट बने” इस सोच में वह बीच-बीच में डांस करना नहीं छोड़ती. ये दृश्य देखना किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं लगता.

"जब आप तय कर लें कि रील बनेगी, चाहे लाइफ रहे या न रहे! 🤯"आपको क्या लगता है रील जरूरी है या जीवन (कृपया इसे नकल करने की कोशिश न करें) pic.twitter.com/Qi9S3g3JVY — Mahesh Chandra Bhatt (@maheshb20727795) October 17, 2025

बेकाबू हुई साड़ी की आग!

कुछ ही देर में महिला की स्थिति बेकाबू हो जाती है. वीडियो में एक और महिला नजर आती है जो दौड़कर आती है और उसकी जलती साड़ी को संभालने की कोशिश करती है. दोनों आग बुझाने की कोशिश करती हैं और किसी तरह साड़ी की लपटों को काबू में लाती हैं. आसपास के लोग भी घबराए हुए नजर आते हैं. पूरे वीडियो में बस एक बात साफ दिखती है. सोशल मीडिया के व्यूज की चाह ने इंसान को कितना खतरनाक हद तक पहुंचा दिया है.

यूजर्स हुए आग बबूला

वीडियो को @maheshb20727795 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेवकूफी की हद होती है, हादसे के बाद आंखें खुलती नहीं बंद हो जाती है. एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों का अकाउंट ही बंद कर देना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस महिला के अकाउंट को सब रिपोर्ट करो.

