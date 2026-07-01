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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकूनो नेशनल पार्क में तेंदुए का 'रॉयल' अंदाज, सड़क पर जमाए ठाठ, देखते रह गए पर्यटक- वीडियो वायरल

कूनो नेशनल पार्क में तेंदुए का 'रॉयल' अंदाज, सड़क पर जमाए ठाठ, देखते रह गए पर्यटक- वीडियो वायरल

कूनो नेशनल पार्क में सफारी के दौरान एक तेंदुआ सड़क के बीचों-बीच करीब एक घंटे तक आराम करता रहा. इस दौरान सभी सफारी वाहन रोक दिए गए और पर्यटक गाड़ियों के अंदर से इस दुर्लभ नजारे को देखते रहे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Jul 2026 07:44 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक ऐसा नजारा सामने आया है, जिसे देखकर पर्यटक रोमांच से भर उठे. सफारी के दौरान अचानक जंगल से एक तेंदुआ बाहर निकला और सड़क के बीचों-बीच आकर आराम से बैठ गया. हैरानी की बात यह रही कि सामने कई सफारी गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन तेंदुआ बिल्कुल भी नहीं घबराया. वह कभी अंगड़ाई लेता, कभी करवट बदलता और कभी आराम से इधर-उधर देखता रहा. करीब एक घंटे तक सड़क पर उसका ही 'राज' रहा और इस दौरान सभी सफारी वाहनों को सुरक्षा के लिए रोक दिया गया. इस अनोखे पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जंगल से निकला और सड़क को बना लिया आरामगाह

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कूनो नेशनल पार्क में सफारी के दौरान एक तेंदुआ जंगल से निकलकर सीधे सड़क पर आ जाता है. वह बिना किसी डर के सड़क के बीच बैठ जाता है और आराम करने लगता है. उसकी शांत चाल और बेफिक्र अंदाज देखकर पर्यटक भी हैरान रह जाते हैं. कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में इस दुर्लभ नजारे को कैद कर लिया.

करीब एक घंटे तक रुकी रही सफारी

तेंदुआ काफी देर तक सड़क पर ही बैठा रहा. इस दौरान वह कई बार अंगड़ाई लेता, अपनी जगह बदलता और आसपास का माहौल देखता रहा. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने सभी सफारी वाहनों को वहीं रोक दिया. पर्यटक अपनी गाड़ियों के अंदर ही रहे और बिना किसी शोर-शराबे के इस खूबसूरत पल का आनंद लेते रहे. करीब एक घंटे बाद तेंदुआ धीरे-धीरे उठा और वापस जंगल की ओर चला गया. इसके बाद ही सफारी का संचालन फिर से शुरू किया गया.

विशेषज्ञों ने बताई वजह

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल के जानवर कई बार खुद को सुरक्षित महसूस करने पर खुली सड़कों पर भी आराम कर लेते हैं. ऐसे समय में पर्यटकों को धैर्य रखना चाहिए और जानवरों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए. यही वजह है कि वन विभाग ने भी पूरे समय सावधानी बरती और किसी वाहन को आगे नहीं बढ़ने दिया.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा 'असल जंगल का राजा तो यही है'

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तेंदुए के शांत और बेफिक्र अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह नजारा जिंदगी में बहुत कम लोगों को देखने का मौका मिलता है. कुछ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सड़क पर तेंदुए का कब्जा था और इंसानों को उसकी इजाजत का इंतजार करना पड़ा. वहीं कई लोगों ने वन विभाग की भी सराहना की, जिसने बिना किसी जोखिम के पर्यटकों और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 07:44 AM (IST)
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