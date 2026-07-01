कूनो नेशनल पार्क में तेंदुए का 'रॉयल' अंदाज, सड़क पर जमाए ठाठ, देखते रह गए पर्यटक- वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक ऐसा नजारा सामने आया है, जिसे देखकर पर्यटक रोमांच से भर उठे. सफारी के दौरान अचानक जंगल से एक तेंदुआ बाहर निकला और सड़क के बीचों-बीच आकर आराम से बैठ गया. हैरानी की बात यह रही कि सामने कई सफारी गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन तेंदुआ बिल्कुल भी नहीं घबराया. वह कभी अंगड़ाई लेता, कभी करवट बदलता और कभी आराम से इधर-उधर देखता रहा. करीब एक घंटे तक सड़क पर उसका ही 'राज' रहा और इस दौरान सभी सफारी वाहनों को सुरक्षा के लिए रोक दिया गया. इस अनोखे पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जंगल से निकला और सड़क को बना लिया आरामगाह

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कूनो नेशनल पार्क में सफारी के दौरान एक तेंदुआ जंगल से निकलकर सीधे सड़क पर आ जाता है. वह बिना किसी डर के सड़क के बीच बैठ जाता है और आराम करने लगता है. उसकी शांत चाल और बेफिक्र अंदाज देखकर पर्यटक भी हैरान रह जाते हैं. कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में इस दुर्लभ नजारे को कैद कर लिया.

करीब एक घंटे तक रुकी रही सफारी

तेंदुआ काफी देर तक सड़क पर ही बैठा रहा. इस दौरान वह कई बार अंगड़ाई लेता, अपनी जगह बदलता और आसपास का माहौल देखता रहा. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने सभी सफारी वाहनों को वहीं रोक दिया. पर्यटक अपनी गाड़ियों के अंदर ही रहे और बिना किसी शोर-शराबे के इस खूबसूरत पल का आनंद लेते रहे. करीब एक घंटे बाद तेंदुआ धीरे-धीरे उठा और वापस जंगल की ओर चला गया. इसके बाद ही सफारी का संचालन फिर से शुरू किया गया.

विशेषज्ञों ने बताई वजह

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल के जानवर कई बार खुद को सुरक्षित महसूस करने पर खुली सड़कों पर भी आराम कर लेते हैं. ऐसे समय में पर्यटकों को धैर्य रखना चाहिए और जानवरों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए. यही वजह है कि वन विभाग ने भी पूरे समय सावधानी बरती और किसी वाहन को आगे नहीं बढ़ने दिया.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा 'असल जंगल का राजा तो यही है'

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तेंदुए के शांत और बेफिक्र अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह नजारा जिंदगी में बहुत कम लोगों को देखने का मौका मिलता है. कुछ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सड़क पर तेंदुए का कब्जा था और इंसानों को उसकी इजाजत का इंतजार करना पड़ा. वहीं कई लोगों ने वन विभाग की भी सराहना की, जिसने बिना किसी जोखिम के पर्यटकों और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की.

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