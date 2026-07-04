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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबारिश में पौधों को पानी देता दिखा टैंकर, VIDEO वायरल होते ही मच गया बवाल, फिर सामने आया सच

बारिश में पौधों को पानी देता दिखा टैंकर, VIDEO वायरल होते ही मच गया बवाल, फिर सामने आया सच

यह मामला महाराष्ट्र के पुणे के पौड रोड का है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बारिश के बावजूद एक पानी का टैंकर सड़क के बीच बने डिवाइडर पर लगे पौधों में पानी डाल रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Jul 2026 07:07 PM (IST)
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बारिश हो रही थी, सड़कें भीग रही थीं और आसमान से लगातार पानी बरस रहा था. लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. वीडियो में एक पानी का टैंकर तेज बारिश के बीच सड़क के डिवाइडर पर लगे पौधों को पानी देता नजर आया. लोगों ने इसे पानी की बर्बादी बताया और देखते ही देखते वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. हालांकि, बाद में जो सच्चाई सामने आई, उसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया.

बारिश के बीच पौधों को पानी देता दिखा टैंकर

यह मामला महाराष्ट्र के पुणे के पौड रोड का है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बारिश के बावजूद एक पानी का टैंकर सड़क के बीच बने डिवाइडर पर लगे पौधों में पानी डाल रहा है. वीडियो सामने आते ही लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई लोगों ने कहा कि एक तरफ शहर के कई इलाकों में पानी की कमी है, वहीं दूसरी तरफ बारिश में भी पौधों को पानी देना समझ से परे है.

वीडियो वायरल होते ही PMC को देना पड़ा जवाब

वीडियो पर बढ़ते विवाद के बाद पुणे नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवाटे ने पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिस डिवाइडर पर पौधे लगे हैं, उसकी देखरेख पुणे नगर निगम नहीं बल्कि पुणे मेट्रो करती है. उनके मुताबिक डिवाइडर के ठीक ऊपर एलिवेटेड मेट्रो का पुल बना हुआ है, जिसकी वजह से बारिश का पानी पौधों तक पहुंच ही नहीं पाता. इसी वजह से पौधों को बचाने के लिए टैंकर से पानी देना जरूरी था.

जांच में सामने आई पूरी कहानी

मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी नेता संदीप खरडेकर ने भी इसकी जांच की. उन्होंने टैंकर मालिक और उसे किराए पर लेने वाली एजेंसी से बात की. जांच में पता चला कि पुणे मेट्रो से विज्ञापन का अधिकार लेने वाली एक एजेंसी डिवाइडर की देखरेख और पौधों की जिम्मेदारी भी संभालती है. एजेंसी का कहना था कि करीब 10 दिनों से पौधों को पानी नहीं मिला था, इसलिए उन्हें सूखने से बचाने के लिए टैंकर बुलाया गया. यह भी बताया गया कि टैंकर में इस्तेमाल हुआ पानी नगर निगम की पेयजल सप्लाई का नहीं, बल्कि वारजे इलाके के एक बोरवेल से लिया गया था.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर दी प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय देखने को मिली. एक यूजर ने लिखा, "पहले वीडियो देखकर लगा कि पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन पूरी सच्चाई जानने के बाद मामला समझ आया." दूसरे यूजर ने कहा, "किसी भी वीडियो पर राय बनाने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए." वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि ऐसे कामों की जानकारी पहले से सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि गलतफहमियां न फैलें. हालांकि कई यूजर्स ने यह भी कहा कि पहली नजर में यह दृश्य किसी को भी हैरान कर सकता था और इसी वजह से वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो गया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 07:07 PM (IST)
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