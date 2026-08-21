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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगPhone Snatching Viral Video: ट्रेन की विंडो सीट पर फोन चला रही थी बच्ची, हो गया चोरी; वीडियो वायरल

Phone Snatching Viral Video: ट्रेन की विंडो सीट पर फोन चला रही थी बच्ची, हो गया चोरी; वीडियो वायरल

Phone Snatching Viral Video: ट्रेन में खिड़की के पास बैठी बच्ची से चोर फोन छीनकर फरार हो गया. वायरल वीडियो के बाद लोग ट्रेन में बच्चों को फोन देने पर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 21 Aug 2026 06:55 AM (IST)
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Phone Snatching Viral Video: इन दिनों X पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन में सफर के दौरान एक मासूम बच्ची के साथ हुई चोरी की घटना कैद हुई है. यह वीडियो एक यूजर ने शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि अगर आप भी अपने बच्चों को ट्रेन में सफर के दौरान फोन देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक बच्ची से चोर ने जबरदस्ती फोन छीन लिया और वह कुछ नहीं कर पाई. इस वीडियो को अब तक 6 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं, और इस वीडियो को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

वीडियो में क्या नजर आ रहा है

वायरल वीडियो में दो छोटी बच्चियां ट्रेन में खिड़की के पास बैठकर फोन चला रही थीं. तभी एक आदमी खिड़की के पास आता है और दो बच्चियों में से एक बच्ची का फोन पकड़कर खींचने लगता है. हालांकि बच्ची अपने फोन को बचाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करती है और अपने हाथों से खींचतान भी करती है, लेकिन आखिरकार चोर फोन छीनकर वहां से गायब हो जाता है.

बच्ची निराश होकर रोने लगती है, सामने बैठी दूसरी बच्ची यह सब देखकर हैरान रह जाती है और मदद के लिए कुछ खास नहीं कर पाती. इस वीडियो में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि बच्ची के चिल्लाने पर भी कोई उसकी मदद करने नहीं आया, जबकि वीडियो बना रहा युवक ये सारी चीजें देख रहा था लेकिन फिर भी उसने इस घटना को वीडियो में कैद करना ज्यादा बढ़िया समझा. और बच्ची का फोन चोरी होने तक उसको रिकॉर्ड करता रहा. 

 

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लोगों की प्रतिक्रियाएं और सतर्कता की सीख

इस वीडियो पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. कई यूजर्स ने इतनी छोटी बच्ची के साथ हुई इस घटना पर अफसोस जताया और कहा कि चोर को इतनी मासूम बच्ची पर भी जरा सी दया नहीं आई. इसके जवाब में कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि अगर चोर दया करने लगेंगे तो चोरी कैसे करेंगे. कई यूजर्स ने इस घटना को स्क्रिप्टेड बता रहे हैं, कि वीडियो बनाने वाले को कैसे पता था कि फोन चोरी होने वाला है, और बच्ची के इतना चिल्लाने पर भी किसी ने उसकी मदद भी नहीं की.

वहीं कई लोग बता रहे हैं कि भले ही ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो लेकिन फिर भी हमें इस चीज से सीख लेनी चाहिए ताकि आगे चलकर किसी के साथ ऐसी घटना न हो. कुल मिलाकर यह वीडियो सिर्फ एक घटना भर नहीं, बल्कि ट्रेन में सफर करने वाले हर यात्री के लिए एक जरूरी चेतावनी बनकर सामने आया है, और लोग एक-दूसरे को शेयर करके दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. 

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 06:55 AM (IST)
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