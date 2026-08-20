और कर लो स्टंट...बाइक सवार का हुआ बुरा हाल, वीडियो वायरल

Bike Stunt Video: सोशल मीडिया पर रोजाना तरह-तरह की वीडियो वायरल होती रहती हैं. कई वीडियोज ऐसी होती हैं, जिसमें लोग वायरल होने के लिए अतरंगी स्टंट करते रहते हैं, जिसमें वे खुद की बेइज्जती तो करवा ही लेते हैं ऊपर से जान भी खतरे में डालते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का रील बनाने के चक्कर में बाइक पर स्टंट मारता हुआ जा रहा था, तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकी हर किसी की हंसी छूट जाती है.

इस वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में उसने लिखा कि कुछ लड़के EMI पर गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर का छपरीपन उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर देता है, फिर हाथ-पैर तुड़वाकर घर पर बैठ जाते हैं. .

वीडियो में क्या है?

वीडियो में एक युवक बाइक से स्टंट करता हुआ दिखाई देता है. स्टंट मारने के चक्कर में वह जैसे ही ब्रेक लगाता है, बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है. उसकी गाड़ी रुकने के बजाय उसको अपने साथ घसीटती हुई आगे लेकर चली जाती है और युवक बाइक के साथ गिर पड़ता है. इस वीडियो में लोगों को सबसे ज्यादा हंसी वीडियो बनाने वाले दोस्त पर आ रही है. वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने वीडियो को एकदम अंत तक रिकॉर्ड किया. यह वीडियो क्लिप भले ही 14 सेकंड की है, लेकिन इसे लोग देखकर जमकर हंस रहे हैं और शेयर के साथ-साथ लाइक और कमेंट कर रहे हैं.

EMI का चक्कर

चपरी लोग EMI पर गाड़ियाँ तो ले लेते हैं, लेकिन फिर उसी गाड़ी के चक्कर में अपने हाथ-पैर सड़क पर तुड़वा रहे हैं। 😅

गाड़ी किस्तों पर हो या कैश में सड़क पर थोड़ा दिमाग और सावधानी भी जरूरी है। pic.twitter.com/buWXulUl9G — The Nalanda Index (@Nalanda_index) August 19, 2026

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लोगों ने वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया दी

यह वीडियो शेयर होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा और लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. ज्यादातर यूजर्स ने कैप्शन के लहजे में ही मजाकिया अंदाज में कमेंट करते हुए कहा कि EMI पर बाइक लेकर स्टंट दिखाने का शौक कई बार भारी पड़ जाता है, लेकिन ये सब काम नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि छपरी लोग अभी भी जिंदा हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह भी कहा कि ये कोई पहला वीडियो नहीं है जो इस तरह के स्टंट करने से घटित हुआ है, इस तरह के हजारों लोग इस तरह के स्टंट बिना किसी जानकारी और सेफ्टी के साथ करते हैं, जिससे कई बार तो जान भी चली जाती है. वहीं कुछ लोगों ने युवाओं को सलाह दी कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने या वाहवाही लूटने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालना बहुत गलत है, बस फेमस होना ही अंतिम रास्ता नहीं होता है.

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