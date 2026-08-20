Bike Stunt Video: और कर लो स्टंट...बाइक सवार का हुआ बुरा हाल, वीडियो वायरल
Viral Bike Stunt Video: रील बनाने के चक्कर में बाइक स्टंट कर रहा युवक हादसे का शिकार हो गया. वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने मजेदार कमेंट के साथ सुरक्षा की सलाह दी.
Bike Stunt Video: सोशल मीडिया पर रोजाना तरह-तरह की वीडियो वायरल होती रहती हैं. कई वीडियोज ऐसी होती हैं, जिसमें लोग वायरल होने के लिए अतरंगी स्टंट करते रहते हैं, जिसमें वे खुद की बेइज्जती तो करवा ही लेते हैं ऊपर से जान भी खतरे में डालते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का रील बनाने के चक्कर में बाइक पर स्टंट मारता हुआ जा रहा था, तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकी हर किसी की हंसी छूट जाती है.
इस वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में उसने लिखा कि कुछ लड़के EMI पर गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर का छपरीपन उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर देता है, फिर हाथ-पैर तुड़वाकर घर पर बैठ जाते हैं. .
वीडियो में क्या है?
EMI का चक्कर— The Nalanda Index (@Nalanda_index) August 19, 2026
चपरी लोग EMI पर गाड़ियाँ तो ले लेते हैं, लेकिन फिर उसी गाड़ी के चक्कर में अपने हाथ-पैर सड़क पर तुड़वा रहे हैं। 😅
गाड़ी किस्तों पर हो या कैश में सड़क पर थोड़ा दिमाग और सावधानी भी जरूरी है। pic.twitter.com/buWXulUl9G
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लोगों ने वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया दी
यह वीडियो शेयर होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा और लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. ज्यादातर यूजर्स ने कैप्शन के लहजे में ही मजाकिया अंदाज में कमेंट करते हुए कहा कि EMI पर बाइक लेकर स्टंट दिखाने का शौक कई बार भारी पड़ जाता है, लेकिन ये सब काम नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि छपरी लोग अभी भी जिंदा हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह भी कहा कि ये कोई पहला वीडियो नहीं है जो इस तरह के स्टंट करने से घटित हुआ है, इस तरह के हजारों लोग इस तरह के स्टंट बिना किसी जानकारी और सेफ्टी के साथ करते हैं, जिससे कई बार तो जान भी चली जाती है. वहीं कुछ लोगों ने युवाओं को सलाह दी कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने या वाहवाही लूटने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालना बहुत गलत है, बस फेमस होना ही अंतिम रास्ता नहीं होता है.
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