Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBike Stunt Video: और कर लो स्टंट...बाइक सवार का हुआ बुरा हाल, वीडियो वायरल

Bike Stunt Video: और कर लो स्टंट...बाइक सवार का हुआ बुरा हाल, वीडियो वायरल

Viral Bike Stunt Video: रील बनाने के चक्कर में बाइक स्टंट कर रहा युवक हादसे का शिकार हो गया. वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने मजेदार कमेंट के साथ सुरक्षा की सलाह दी.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 20 Aug 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

Bike Stunt Video: सोशल मीडिया पर रोजाना तरह-तरह की वीडियो वायरल होती रहती हैं. कई वीडियोज ऐसी होती हैं, जिसमें लोग वायरल होने के लिए अतरंगी स्टंट करते रहते हैं, जिसमें वे खुद की बेइज्जती तो करवा ही लेते हैं ऊपर से जान भी खतरे में डालते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का रील बनाने के चक्कर में बाइक पर स्टंट मारता हुआ जा रहा था, तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकी हर किसी की हंसी छूट जाती है.

इस वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में उसने लिखा कि कुछ लड़के EMI पर गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर का छपरीपन उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर देता है, फिर हाथ-पैर तुड़वाकर घर पर बैठ जाते हैं. .

वीडियो में क्या है?

वीडियो में एक युवक बाइक से स्टंट करता हुआ दिखाई देता है. स्टंट मारने के चक्कर में वह जैसे ही ब्रेक लगाता है, बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है. उसकी गाड़ी रुकने के बजाय उसको अपने साथ घसीटती हुई आगे लेकर चली जाती है और युवक बाइक के साथ गिर पड़ता है. इस वीडियो में लोगों को सबसे ज्यादा हंसी वीडियो बनाने वाले दोस्त पर आ रही है. वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने वीडियो को एकदम अंत तक रिकॉर्ड किया. यह वीडियो क्लिप भले ही 14 सेकंड की है, लेकिन इसे लोग देखकर जमकर हंस रहे हैं और शेयर के साथ-साथ लाइक और कमेंट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः Viral Video: पानी में बिस्किट भिगोकर खाता दिखा कौआ, वीडियो ने लोगों को हंसाया

लोगों ने वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया दी

यह वीडियो शेयर होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा और लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. ज्यादातर यूजर्स ने कैप्शन के लहजे में ही मजाकिया अंदाज में कमेंट करते हुए कहा कि EMI पर बाइक लेकर स्टंट दिखाने का शौक कई बार भारी पड़ जाता है, लेकिन ये सब काम नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि छपरी लोग अभी भी जिंदा हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह भी कहा कि ये कोई पहला वीडियो नहीं है जो इस तरह के स्टंट करने से घटित हुआ है, इस तरह के हजारों लोग इस तरह के स्टंट बिना किसी जानकारी और सेफ्टी के साथ करते हैं, जिससे कई बार तो जान भी चली जाती है. वहीं कुछ लोगों ने युवाओं को सलाह दी कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने या वाहवाही लूटने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालना बहुत गलत है, बस फेमस होना ही अंतिम रास्ता नहीं होता है.

यह भी पढ़ेंः बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल

About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Trending News Social Media Viral Video Bike Stunt Viral Bike Stunt Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Bike Stunt Video: और कर लो स्टंट...बाइक सवार का हुआ बुरा हाल, वीडियो वायरल
और कर लो स्टंट...बाइक सवार का हुआ बुरा हाल, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Dangerous Driver Video: ये हैवी ड्राइवर है... खाईं से पार कराई बोलेरो, वीडियो देख आएगी कंपकंपी
ये हैवी ड्राइवर है... खाईं से पार कराई बोलेरो, वीडियो देख आएगी कंपकंपी
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
ट्रेंडिंग
Viral Video: पानी में बिस्किट भिगोकर खाता दिखा कौआ, वीडियो ने लोगों को हंसाया
पानी में बिस्किट भिगोकर खाता दिखा कौआ, वीडियो ने लोगों को हंसाया
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Anjali Arora बनीं Mata Sita, Look सामने आते ही भड़का Internet, ‘Remove Her’ तक की मांग
Govinda-Sunita Divorce पर बड़ा Update! Sunita ने वापस लिया Divorce Case?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
परिसीमन: अमित शाह के सामने साउथ के CM ने कर दी ये मांग, क्या बोले विजय?
परिसीमन: अमित शाह के सामने साउथ के CM ने कर दी ये मांग, क्या बोले विजय?
झारखंड
सोरेन सरकार को झटका, JSSC-GGL समेत 22 रद्द परीक्षा पर HC ने लगाई रोक
सोरेन सरकार को झटका, JSSC-GGL समेत 22 रद्द परीक्षा पर HC ने लगाई रोक
बॉलीवुड
Box Office: जुलाई 2026 का बॉक्स ऑफिस किंग कौन? जानें किस फिल्म ने की सबसे ज्यादा कमाई
जुलाई 2026 का बॉक्स ऑफिस किंग कौन? जानें किस फिल्म ने की सबसे ज्यादा कमाई
क्रिकेट
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
विश्व
बांग्लादेश को जलाने में मोहम्मद यूनुस का हाथ? पूर्व अंतरिम सलाहकार समेत पर 27 के खिलाफ शिकायत
बांग्लादेश को जलाने में मोहम्मद यूनुस का हाथ? पूर्व अंतरिम सलाहकार समेत पर 27 के खिलाफ शिकायत
इंडिया
स्कूल-कॉलेजों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग, SC ने सराहना
स्कूल-कॉलेजों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग, SC ने सराहना
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget