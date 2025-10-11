Seema Haider Viral Video: पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में हैं. कभी अपने प्यार के लिए बॉर्डर पार करने वाली सीमा सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं और अक्सर अपने पति सचिन मीणा के साथ वीडियो पोस्ट करती नजर आती हैं. इस कपल की कहानी जितनी फिल्मी है, उतनी ही वायरल भी रहती है.

अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सीमा हैदर करवा चौथ का व्रत रखते हुए दिखाई दे रही हैं और कैमरे के सामने कुछ इस तरह से एक्ट कर रही हैं कि मानो वह एक मासूम बच्ची हों. हालांकि, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अलग ही अंदाज में रिएक्शन दिया है.

क्या है सीमा और सचिन का वायरल वीडियो

वीडियो में सीमा हैदर अपने पति सचिन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उसी दौरान वह कैमरे के सामने थोड़ी इमोशनल होती दिखाई देती हैं. हालांकि यह एक रील है जिसमें सीमा और सचिन एक्ट कर रहे हैं. उनकी बातें, उनका अंदाज और एक्सप्रेशन्स देखकर कई यूजर्स को यह लगा कि वह बेचारी बच्ची बनने की कोशिश कर रही हैं. कई लोग कह रहे हैं कि यह वही सीमा हैं जो पहले से पांच बच्चों की मां हैं. इसके बाद ये वायरल वीडियो लोग लगातार हर जगह शेयर कर रहे हैं.

सीमा हैदर अपने लप्पू से सचिन के लिए करवा चौथ करते हुए



बेचारी बच्ची बन बन कर परेशान है जबकि ऑलरेडी पांच बच्चों की मां है pic.twitter.com/KxkoGY5bvr — Kikki Singh (@singh_kikki) October 10, 2025

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई किसी ने लिखा, अब ये कौन सा नया सीरियल चालू हो गया तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पांच बच्चों की मां और एक्टिंग बच्ची जैसी कमाल है. एक यूजर ने तो यह तक लिख दिया, हर हफ्ते नया ड्रामा लेकर आते हैं ये लोग, Netflix भी शरमा जाए. कुछ लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड शो लग रहा है. खासकर सीमा का बेचारी बच्ची वाला रोल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

