हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपति फोन पर लगा था और पत्नी ने लड़के के साथ...वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

पति फोन पर लगा था और पत्नी ने लड़के के साथ...वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर लोग सिर पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 11 Oct 2025 06:43 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. आजकल हर कोई सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या X खोलते हैं. दिन की शुरुआत ही किसी न किसी वायरल वीडियो, मीम या मजेदार रील से होती है .हर दिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा जरूर सामने आता है जो हमें चौंका देता है, हंसा देता है या फिर अंदर तक हिला देता है. कभी कोई ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसमें इमोशन होता हैं, तो कभी ऐसा जिसमें मजाक और मस्ती, लेकिन कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर लोग सिर पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. 

वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पर मचा रहा है बवाल

इस वीडियो में एक पति फोन पर किसी से बात करने में बिजी है. वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी एक दूसरे लड़के को किस करती नजर आती है. वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि पत्नी अपना पत्नी धर्म ही भूल गई है. यह नजारा देखकर लोगों को गुस्सा भी आया और कई ने मजाक उड़ाते हुए मीम भी बना दिए. 

मजेदार कमेंट्स कर रहे यूजर

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कुछ ने इसे आजकल के रिश्तों की हालत बताया, तो कुछ ने पत्नी के इस व्यवहार को जमकर बेशर्मी बताया. वहीं, कुछ यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स भी किए. एक यूजर ने लिखा पति मोबाइल में बिजी था और पत्नी का अलग सीन चल रहा था.  वहीं दूसरे ने कहा अब तो रिलेशनशिप भी ऑनलाइन स्टेटस बन गई है, ऑफलाइन में सब उल्टा चल रहा है. कुछ लोगों ने तो इसे नया डेली सोप करार दे दिया और कहा, इसके सामने बिग बॉस भी फीका है. 

यह भी पढ़ें Viral Video: छत पर चादर के अंदर लड़के के साथ सो रही थी पड़ोसन, इतने में आ गई मम्मी और फिर... देखें वीडियो

Published at : 11 Oct 2025 06:43 AM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO Husband Wife Video Trending Reel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
बिहार
Bihar Road Accident: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Advertisement

वीडियोज

करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
बिहार
Bihar Road Accident: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
टेलीविजन
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस हिना खान, पति ने दिया इतना महंगा तोहफा
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस, पति से मिला महंगा तोहफा
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
हेल्थ
Sterilization Surgery: नसबंदी में कौन-सी नस काट देते हैं डॉक्टर, जिससे पैदा नहीं होते बच्चे?
नसबंदी में कौन-सी नस काट देते हैं डॉक्टर, जिससे पैदा नहीं होते बच्चे?
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget