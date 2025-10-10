Karnataka News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चमराजपेट इलाके से शुक्रवार को एक बड़ा हादसा सामने आया, जिसने लोगों को दहला दिया. जानकारी के मुताबिक, यहां एक कंटेनर ट्रक का ब्रेक अचानक फेल हो गया, जिसके चलते वह अनियंत्रित होकर सीधा नयारा पेट्रोल पंप में जा घुसा. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पेट्रोल पंप के पास खड़ी कई बाइकें और एक दुकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे के बाद मौके पर जोरदार धमाका जैसी आवाज सुनाई दी और आसपास के लोग घबराकर बाहर निकल आए.

हादसे के बाद पेट्रोल पंप को हुआ नुकसान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कंटेनर तेज रफ्तार में था और अचानक मोड़ लेते समय उसका संतुलन बिगड़ गया. ड्राइवर ने कई बार ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और सीधे पेट्रोल पंप की ओर जा घुसी. अगर उस समय पेट्रोल पंप पर ज्यादा भीड़ होती तो हादसा बहुत भयानक रूप ले सकता था. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, वरना बड़ी घटना हो सकती थी.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

टक्कर के बाद पेट्रोल पंप के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा और आसपास धुआं फैल गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड ने तुरंत पेट्रोल की सप्लाई बंद कराई और इलाके को सील कर दिया ताकि किसी तरह की आगजनी की स्थिति न बने.

पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में लिया

फिलहाल पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ब्रेक फेल होने के पीछे तकनीकी खराबी थी या लापरवाही. हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई.