Mandya News: कर्नाटक के मांड्या जिले के हलागुर टाउन में ऐसा ही दिल दहला देने वाला पल सामने आया, जहां एक शख्स खरीदारी करने पेंट की दुकान पर गया और देखते ही देखते अचानक जमीन पर गिर पड़ा. दुकान में मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उसकी सांसें थम चुकी थीं. यह पूरा हादसा दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ.

तबीयत बिगड़ते ही फर्श पर गिरा शख्स

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि 58 साल के एरण्णैया पेंट की दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए पहुंचे थे. वह पूरी तरह सामान्य तरीके से दुकानदार से बात कर रहे थे और बिल बनवाने का इंतजार कर रहे थे. लेकिन अचानक कुछ ही सेकंड में उनकी तबीयत बिगड़ी और वह सीधे फर्श पर गिर पड़े.

पास खड़े लोग पहले कुछ पल तक समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि एरण्णैया की हालत गंभीर है. सभी घबरा गए और मदद के लिए दौड़े. दुकानदार और आसपास मौजूद लोग तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश करते रहे और अस्पताल ले जाने की भी तैयारी की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी.

यूजर्स ने वीडियो देखकर गहरा दुख व्यक्त किया

कई यूजर्स ने वीडियो पर गहरा दुख व्यक्त किया और परिवार को सांत्वना दी. हलागुर टाउन में भी घटना के बाद शोक का माहौल है. लोग कह रहे हैं कि शख्स मिलनसार स्वभाव के थे और अक्सर बाजार में दिखाई देते थे. एक शख्स ने लिखा, ''मौत का कोई ओटीपी नहीं आता.'' स्थानीय लोगों के अनुसार, शख्स अपने परिवार के लिए खरीदारी करने दुकान आए थे, लेकिन वापस घर नहीं जा सके. परिजनों को जब हादसे की खबर मिली तो घर में मातम फैल गया.