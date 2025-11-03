Karnataka News: कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम हेलमेट लेना भूल जाते हैं या तो कई लोग जानकर हेलमेट लेकर नहीं निकलते हैं, लेकिन जब उन्हें रास्ते में ट्रैफिक पुलिस दिखाई देते हैं तो लेने के देने पड़ जाते हैं. काफी बार लोग इतने शातिर होते हैं कि पुलिस को ही चकमा देकर फरार हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आया है, जिसने लोगों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं. यहां एक व्यक्ति ने ट्रैफिक चालान से बचने के लिए सिर पर हेलमेट की जगह कढ़ाई पहन रख ली. लोग इस अनोखे दृश्य को देखकर खूब हंस रहे हैं.

जब चालान कटने वाला हो, तब कढ़ाही निकाल लो

यह घटना रूपेना अगरहारा के पास हुई. वीडियो में देखा गया है कि सड़क पर काफी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. इसी दौरान बाइक पर दो व्यक्ति सवार नजर आए. बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने सिर पर एक कढ़ाई पहने हुआ है, जो साफ तौर पर हेलमेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.

Peak Bengaluru moment! In a scene straight out of a comedy sketch, a pillion rider near Roopena Agrahara was spotted trying to escape a traffic challan by covering his head with wait for it a frying pan instead of a helmet.Yes, a frying pan. Because apparently, when life gives… pic.twitter.com/jhFWCTrvKi — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 1, 2025

इस अनोखे दृश्य को देखकर सड़क पर मौजूद राहगीर हंसने पर मजबूर हो गए. सड़क पर लोगों ने इस दृश्य का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वायरल होने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

यूजर्स ने दी तमाम प्रतिक्रियाएं

कई लोग वीडियो को मजे के रूप में देख रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. एक यूजर ने कहा कि इंडिया में कुछ भी हो सकता है तो वहीं दूसरे ने कहा कि क्या जुगाड़ लगाया है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये घटना हंसने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन यह एक गंभीर मुद्दे की ओर इशारा करती है. हेलमेट की जगह कढ़ाई नहीं ले सकता है.