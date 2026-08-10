Jharkhand Student Protest: झुकेगा नहीं साला... झारखंड छात्र आंदोलन में कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे पुष्पा भाऊ, वीडियो वायरल
Jharkhand Student Protest: रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच पुष्पा राज के अंदाज में युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.
Jharkhand Student Protest: इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का बड़ा आंदोलन चल रहा है. हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक शख्स लकड़ी की बनी कुल्हाड़ी हाथ में उठाए भीड़ के बीच नजर आ रहा है. @Khanti_jh123 नाम के X यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि झारखंड के छात्रों की भारी मांग के बीच नहीं झुकने वाले “पुष्पा राज” आंदोलन में पहुंच चुके हैं. यह पोस्ट कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंच गई और लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं.
वीडियो और फोटो में क्या दिखाई दे रहा है
वायरल हो रहे वीडियो और फोटो में एक युवक भीड़ के बीच खड़ा होकर हाथ में लकड़ी की कुल्हाड़ी लहराते हुए दिखाई दे रहा है. उसने चमकीले फूलों वाली शर्ट पहनी है और गले में कई सोने की चेन डाल रखी हैं, जो देखने में बिल्कुल फिल्म “पुष्पा” जैसा लुक लगता है. उसके आसपास कई छात्र और लोग मौजूद हैं, जो मोबाइल से इस पूरे नजारे की वीडियो बना रहे हैं. यह अंदाज फिल्म पुष्पा के मशहूर डायलॉग “झुकेगा नहीं साला” से मिलता-जुलता है, इसलिए लोग इस शख्स को मजाक में “पुष्पा राज” या “पुष्पा भाऊ” बुला रहे हैं.
झारखंड के छात्रों के भारी मांग के बीच नहीं झुकने वाले पुष्पा राज पहूंच चुके हैं आंदोलन में।— खांटी_झारखंडी🫵 (@Khanti_jh123) August 10, 2026
नहीं_झुकेगा_साला@alluarjun @khurpenchh @VivekGa54515036 @khuchrep @BJP4India @ajitanjum pic.twitter.com/Uln9EoF9I1
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लोगों ने क्या रिएक्शन दिया
इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कई यूजर्स इस अंदाज को देखकर हंसी-मजाक में कमेंट कर रहे हैं और इसे फिल्मी स्टाइल में आंदोलन में एंट्री बता रहे हैं. कुछ लोग इसे छात्रों के गंभीर मुद्दे के साथ मजाक बताते हुए आलोचना भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी जैसे गंभीर विषय पर इस तरह का मनोरंजन ठीक नहीं है. वहीं कुछ लोग इसे हल्के-फुल्के अंदाज में लेते हुए इसे आंदोलन को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका बता रहे हैं. इस बीच पोस्ट को शेयर, लाइक और कमेंट लगातार मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यह वीडियो अब झारखंड के छात्र आंदोलन से जुड़ी सबसे चर्चित पोस्ट में से एक बन गया है.
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