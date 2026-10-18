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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसौरव जोशी ने पत्नी को कुत्ते के कटोरे में पिलाया पानी, Video वायरल

सौरव जोशी ने पत्नी को कुत्ते के कटोरे में पिलाया पानी, Video वायरल

सौरव जोशी इस जिद पर अड़े रहे कि अवंतिका को यह चुनौती पूरी करनी ही पड़ेगी. वह खुद उठकर गए, कुत्ते का कटोरा उठाया और अवंतिका के पास लाकर बोले कि बस एक छोटा सा घूंट ही तो पीना है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Oct 2026 09:56 AM (IST)
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मशहूर यूट्यूबर सौरव जोशी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. अपनी पत्नी अवंतिका के साथ एक खेल के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन पर बुरी तरह भड़क गए हैं. सौरव ने अपनी पत्नी को उनके पालतू कुत्ते के कटोरे से पानी पीने की चुनौती (Dare) दे डाली. हद तो तब हो गई जब मना करने के बावजूद अवंतिका को कुत्ते के कटोरे से पानी पीना ही पड़ा, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मजाक-मजाक में दे दी घिनौनी चुनौती

यूट्यूब पर 4.2 करोड़ (42.2 Million) से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले सौरव जोशी अपनी पत्नी अवंतिका और दोस्तों के साथ 'ट्रूथ या डेयर' (Truth or Dare) का खेल खेल रहे थे. बोतल घूमने पर जब वह अवंतिका पर रुकी, तो सौरव ने उनसे पालतू कुत्ते के बर्तन से पानी पीने को कहा. यह सुनकर अवंतिका पहले तो सन्न रह गईं और साफ मना कर दिया.

मना करने पर भी नहीं माने सौरव, कटोरी उठाकर पास ले आए

सौरव जोशी इस जिद पर अड़े रहे कि अवंतिका को यह चुनौती पूरी करनी ही पड़ेगी. वह खुद उठकर गए, कुत्ते का कटोरा उठाया और अवंतिका के पास लाकर बोले कि बस एक छोटा सा घूंट ही तो पीना है. आखिरकार अवंतिका ने वह कटोरा हाथ में लिया और पानी की एक चुस्की ली, लेकिन घूंट भरते ही उनके चेहरे पर अजीब सी घिन और असहजता साफ झलकने लगी.

 
 
 
 
 
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फैंस का फूटा गुस्सा, लोग बोले- "यह मजाक नहीं, घटिया हरकत है"

भले ही सौरव ने यह सब खेल-खेल में किया हो, लेकिन वीडियो देखने वालों को उनका यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा..."जानवरों के बर्तन से इंसान को पानी पिलाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए था." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."चाहे यह वीडियो स्क्रिप्टेड ही क्यों न हो, अपनी पत्नी से ऐसी अपमानजनक हरकत करवाना बहुत गलत है." वहीं एक और यूजर ने कहा... "एक पढ़ी-लिखी महिला सिर्फ व्यूज और ड्रामे के लिए ऐसी घटिया हरकत के लिए तैयार कैसे हो गई."

यह भी पढ़ें: ट्रेन के 3AC कोच में पान वाले ने खोल लिया खोखा, चूना लगाते वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 09:56 AM (IST)
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