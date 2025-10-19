JDU Muslim Candidates: बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए लगभग सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इन्हीं में से जेडीयू की लिस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में है. क्योंकि पार्टी ने इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर मजाक शुरू हो गया है.

कोई इसे नीतीश कुमार की नई पॉलिसी बता रहा है. तो कोई धर्म से जोड़कर व्यंग्य कर रहा है. एक यूजर ने लिखा, ‘मौलवी नीतीश ने सही किया, इस्लाम में चार निकाह से ज्यादा की इजाजत नहीं’. सोशल मीडिया पर देखते ही देखते काफी वायरल हो रही है यह पोस्ट.

'इस्लाम में 4 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है'

हर धर्म के अपने रीति-रिवाज और मान्यताएं होती हैं. जिनमें शादी को लेकर भी कुछ नियम तय हैं. इस्लाम में चार से ज्यादा शादियों की इजाजत नहीं होती. और अब इसी बात को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है. वजह है जेडीयू की हाल ही में जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट. जिसमें सिर्फ चार मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट मिला है.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसी भयानक टक्कर, एक सेकंड में बस से कुचल गया स्कूटी वाला, खौफनाक मंजर CCTV में कैद

इसे लेकर फेसबुक पर मंजर इमाम नाम के यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए तंज कसते हुए लिखा, “भाइयो और प्यारी माओ बहनो, परेशान न हों, इस्लाम में चार से ज्यादा की इजाजत नहीं है, मौलवी साहब ने बिल्कुल ठीक ही किया है.” सोशल मीडिया पर यह पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रही है.

इन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे

बिहार विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार की जेडीयू की ओर से अररिया से श्रीमती शगुफ्ता अजीम को टिकट दिया गया है. जोकीहाट से मंजर आलम को टिकट दिया गया है. चैनपुर से मोहम्मद जमाल खान को टिकट दिया गया है. तो वहीं अमौर से साबिर अली चुनाव लड़ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: मजदूर महिलाओं को मुस्लिम शख्स ने दिया सरप्राइज! दीवाली पर बांटे गिफ्ट, भावुक कर देगा वीडियो

बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17 प्रतिशत के आसपास है. यानी राज्य की कुल जनसंख्या में लगभग दो करोड़ से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं. इतना बड़ा वोट बैंक राज्य की राजनीति में हमेशा अहम भूमिका निभाता आया है. कई सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता जीत-हार का फैसला कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Video: 38 साल से बजा रहे थे घंटी, आखिरी दिन इमोशनल हुआ चपरासी, बच्चों ने बजाई तालियां, देखें वीडियो