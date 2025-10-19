Video: 38 साल से बजा रहे थे घंटी, आखिरी दिन इमोशनल हुआ चपरासी, बच्चों ने बजाई तालियां, देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 38 साल तक एक शख्स ने स्कूल में घंटी बजाने का काम किया. इस वीडियो में आखिरी बार स्कूल की घंटी बजाई, जो बेहद भावुक कर देने वाला दृश्य था.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति 38 साल तक स्कूल की घंटी बजाने के बाद आखिरी बार घंटी बजाता हुआ नजर आ रहा है. ये दृश्य बेहद ही भावुक कर देने वाला था. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे स्कूल के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने शख्स को विदाई दी, जो लंबे समय से घंटी बजाने की जिम्मेदारी निभाता रहा.
स्टूडेंट्स ने ताली बजाकर व्यक्ति का उत्सह बढ़ाया
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति स्कूल की घंटी बजा रहा है. वह एक खाकी यूनिफॉर्म में है और उनकी आंखों में भावनाओं का सैलाब साफ नजर आ रहा है. वीडियो में भारी मात्रा में स्टूडेंट्स भी नजर आ रहे हैं, जो ताली बजाकर और चिल्लाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं.
The last bell 🙏🥲— Woke Eminent (@WokePandemic) October 18, 2025
After ringing the school bell for last 38 years
This man rang the school bell for the one last time and this is how it went
Good to see he was given this farewell bell and respect by school and students
What are your memories of your School bell... pic.twitter.com/phDGgAV6EM
सभी की आंखों में खुशी और गम दोनों साफ नजर आ रहा है. वीडियो में व्यक्ति को देख साफ हो रहा है कि कितने लंबे समय तक उन्होंने स्कूल के बच्चों के बीच अपना जीवन बिता दिया, जिस कारण उनके लिए आज ये बेहद ही भावुक भरा पल है.
वीडियो देख लोगों को याद आए स्कूल के दिन
स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का उनके प्रति प्यार और सम्मान भी वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है. इस वीडियो को देख यह साफ होता है कि एक छोटा सा भी काम कितना जरूरी हो सकता है. 38 साल तर स्कूल की घंटी बजाने वाले इस शख्स ने न सिर्फ समय पर स्टूडेंट्स को क्लास में बुलाया, बल्कि उनकी यादों का एक अहम हिस्सा भा बन गया.
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है. लोग वीडियो पर भावुक कर देने वाले कमेंट्स कर रहे हैं और साथ ही अपने स्कूल के दिनों को भी याद कर रहे हैं.
