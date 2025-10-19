Video: मजदूर महिलाओं को मुस्लिम शख्स ने दिया सरप्राइज! दीवाली पर बांटे गिफ्ट, भावुक कर देगा वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक मुस्लिम युवक गरीब महिलाओं को नए कपड़े बांटता दिख रहा है. यह पहल KYC Foundation की ओर से की गई है. देखें वायरल वीडियो.
Video: सोशल मीडिया पर दीवाली के मौके पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जो इंसानियत और आपसी प्रेम की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम युवक गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को नए कपड़े बांट रहा है, ताकि वे भी खुशी और सम्मान के साथ दीपावली का त्योहार मना सकें.
KYC Foundation ने बांटी खुशियां
वीडियो में साफ दिखता है कि युवक पेट्रोल पंप पर काम कर रही एक लड़की को कपड़े देता है, फिर फूल बेचने वाली बुजुर्ग महिला, झाड़ू लगाने वाली महिला और अन्य कई गरीब माताओं-बहनों को भी कपड़े भेंट करता है. कपड़े पाकर सभी महिलाएं बेहद खुश नजर आती हैं. उनके चेहरे की मुस्कान यह बताने के लिए काफी है कि छोटी-सी मदद भी किसी के जीवन में कितनी बड़ी खुशी ला सकती है.
दीपों का ये पर्व आपके जीवन में नई रोशनी , नई उम्मीदें और नई ऊर्जा लेकर आए।— Anis Ahmad (@Ansari5k) October 18, 2025
हर घर में खुशियों का उजाला फैलाए और हर दिल में प्रेम, अपनापन और समृद्धि के दीप जले।
दीपावली की हमारे सभी हिन्दू दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं!
ये मदद KYC Foundation की तरह से ग़रीब हिन्दू माताओं बहनों के… pic.twitter.com/TjCc411HLK
बताया जा रहा है कि यह नेक काम KYC Foundation की ओर से किया गया है. फाउंडेशन का उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार त्योहार के दिन खाली हाथ न रहे. हर घर में रोशनी जले और हर चेहरा मुस्कुराए, यही इस अभियान का असली मकसद है.
वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट
लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं और युवक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा- यह है असली भारत, जहां इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है. वहीं कई लोगों ने कहा कि दीपावली का मतलब ही यही है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम फैलाना.
यह घटना समाज को यह सिखाती है कि त्योहार सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका हैं और रही बात पटाखों की, तो उनका भी एक सुंदर पहलू है. पटाखे जलाने से खुशियों का माहौल बनता है, बच्चों और बड़ों के चेहरों पर उत्साह झलकता है.
