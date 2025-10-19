हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: ऐसी भयानक टक्कर, एक सेकंड में बस से कुचल गया स्कूटी वाला, खौफनाक मंजर CCTV में कैद

Viral Video: आंध्र प्रदेश में एक स्कूटी सवार आदमी सड़क पर जा रहा था, तभी बस से हल्की टक्कर होने पर वह गिर गया और बस के पहिए के नीचे कुचल गया. घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 19 Oct 2025 12:34 PM (IST)
Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक स्कूटी सवार आदमी सड़क पर जा रहा था. तभी पास से गुजर रही एक बस से उसकी हल्की सी टक्कर हो गई, लेकिन यह मामूली सी टक्कर कुछ ही पलों में जानलेवा बन गई.

संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि स्कूटी और बस एक ही दिशा में जा रहे थे. अचानक बस का हिस्सा स्कूटी से छू गया, जिससे स्कूटी सवार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ा. दुर्भाग्य से, उसी वक्त बस का पहिया युवक के ऊपर से गुजर गया. घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने या कुछ करने का मौका ही नहीं मिला.

पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया है. वीडियो में लोग देखते ही देखते भागकर मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. आदमी की मौके पर ही मौत हो गई. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने शुरू की तलाश

बताया जा रहा है कि यह हादसा शहर के व्यस्त इलाके में हुआ था, जहां हर वक्त वाहनों की आवाजाही रहती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बस चालक तेज रफ्तार में था और स्कूटी सवार को ओवरटेक करने की कोशिश में यह दुर्घटना हो गई. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है.

Published at : 19 Oct 2025 12:34 PM (IST)
Andhra Pradesh News SocialMedia VIRAL VIDEO
