Video: ऐसी भयानक टक्कर, एक सेकंड में बस से कुचल गया स्कूटी वाला, खौफनाक मंजर CCTV में कैद

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक स्कूटी सवार आदमी सड़क पर जा रहा था. तभी पास से गुजर रही एक बस से उसकी हल्की सी टक्कर हो गई, लेकिन यह मामूली सी टक्कर कुछ ही पलों में जानलेवा बन गई.

संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि स्कूटी और बस एक ही दिशा में जा रहे थे. अचानक बस का हिस्सा स्कूटी से छू गया, जिससे स्कूटी सवार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ा. दुर्भाग्य से, उसी वक्त बस का पहिया युवक के ऊपर से गुजर गया. घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने या कुछ करने का मौका ही नहीं मिला.

Location: AP



When we do the same thing again and again and never had a negative experience due to randomness,we mistake luck for skill,until fate reminds us that the game can end without any warning !!



Learn to drive properly! pic.twitter.com/gXJpd2icGm — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) October 19, 2025

पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया है. वीडियो में लोग देखते ही देखते भागकर मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. आदमी की मौके पर ही मौत हो गई. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने शुरू की तलाश

बताया जा रहा है कि यह हादसा शहर के व्यस्त इलाके में हुआ था, जहां हर वक्त वाहनों की आवाजाही रहती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बस चालक तेज रफ्तार में था और स्कूटी सवार को ओवरटेक करने की कोशिश में यह दुर्घटना हो गई. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है.