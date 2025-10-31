JD Vance Viral Video: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इन दिनों अपने बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में हैं. हाल ही में एक डिबेट के दौरान उन्होंने भारतीय मूल की अपनी पत्नी उषा वेंस को लेकर कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी पत्नी हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन जाएं. वेंस का कहना था कि उन्हें भरोसा है. एक दिन उनकी पत्नी कैथोलिक चर्च से प्रभावित होकर क्रिश्चियन धर्म अपना लेंगी.

आपको बता दें जेडी वेंस खुद 2019 में कैथोलिक बने थे और उस वक्त उन्होंने बताया था कि जब वह उषा से मिले थ. तब खुद को नास्तिक मानते थे. उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स इस बात को लेकर जेडी वेंस की जबरदस्त आलोचना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है उनका यह वीडियो.

जेडी वेंस बोले 'चाहता हूं उषा ईसाई बन जाए'

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हाल ही में मिसिसिपी में आयोजित टर्निंग पॉइंट यूएसए कार्यक्रम में अपनी पत्नी उषा को लेकर दिया बयान फिर सुर्खियों में है. वेंस ने कहा कि उनके बच्चे ईसाई माहौल में पले-बढ़े हैं और एक ईसाई स्कूल में पढ़ते हैं. उन्होंने बताया कि कई रविवार को उनकी हिंदू पत्नी उषा उनके साथ चर्च जाती हैं.

वेंस ने कहा, “क्या मैं चाहता हूं कि एक दिन वह चर्च में वही महसूस करें जो मैंने किया? हां, बिल्कुल चाहता हूं.” उनका कहना था कि वह ईसाई धर्म में विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन उषा भी इसे उसी तरह समझेंगी और अपनाएंगी. उन्होंने यह बातें सैकड़ों लोगों के बीच कही. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बयान पर तीखी बहस छिड़ गई. वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

🚨 JUST IN: JD Vance says he's raising his children Christian, and he hopes his agnostic wife, Usha, comes around to the Christian faith



Vance's 8-year-old did his first Communion "about a year ago," and his two oldest kids go to a Christian school



"Most Sundays, Usha comes… pic.twitter.com/RuXAWOD58j — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 30, 2025

लोगों ने दी तीखी प्रतिक्रियाएं

वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स पर @EricLDaugh नाम के यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो को अब तक 4 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जेडी वेंस के इस बयान पर लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'वह अज्ञेयवादी नहीं है. वह हिंदू है... लगता है आपको यह बात बतानी चाहिए.'

एक अन्य यूजर ने लिखा है 'लेकिन क्या उन्होंने कभी एक बार भी उसके धर्म की सुंदरता को देखने और समझने की कोशिश की?' एक और यूजर ने लिखा है 'ये वो व्यक्ति है जिसे मैं दोबारा कभी वोट नहीं दूँगा. मैंने एक बार ये गलती की थी और अब मुझे इसका पछतावा है.'

