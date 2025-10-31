Road Accident Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर सड़क हादसों के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. ऐसे वीडियो देखकर कई बार मन दहल जाता है और समझ आता है कि सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही भी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेज रफ्तार बाइकर खंभे से टकराकर बुरी तरह गिर जाता है.

टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे

वीडियो की शुरुआत में दिखाई देता है कि सड़क पर सब कुछ सामान्य चल रहा है. तभी अचानक एक बाइकर काफी तेज रफ्तार से आता हुआ दिखता है. उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि लगता है जैसे वह बाइक पर पूरा कंट्रोल ही भूल गया हो. कुछ सेकंड बाद ही सामने सड़क किनारे लगा एक खंभा लगा होता है, लेकिन शायद बाइकर उसे देख नहीं पाता. तेज गति में बाइक सीधे खंभे से टकरा जाती है.

टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बाइकर वहीं पर गिर जाता है. हादसे का दृश्य इतना भयानक है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं. कुछ ही पल बाद एक और बाइकर वहां पहुंचता है. वह तुरंत गिरे हुए युवक की ओर भागता है और उसे उठाने की कोशिश करता है. वीडियो में यह भी साफ देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद बाइक का आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया है, जो झटके की गंभीरता को दिखाता है.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

फिलहाल यह जानकारी नहीं मिली कि यह हादसा कहां का है और बाइकर की हालत क्या हुई. वीडियो देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि तेज रफ्तार हमेशा खतरनाक होती है, तो कुछ ने कहा कि हेलमेट और सावधानी जान बचा सकती है.