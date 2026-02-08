हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: छम्मा छम्मा पर बना माहौल, जब बंजारन ने टूरिस्ट के साथ जमकर लगाए ठुमके, झूम उठा इंटरनेट- वीडियो वायरल

वीडियो लोगों को राजस्थान की मिट्टी से जोड़ रहा है. वीडियो में एक बंजारन युवती का आत्मविश्वास, उसकी आंखों की चमक और नृत्य की सहज अदाएं हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 08 Feb 2026 02:31 PM (IST)
सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई वीडियो लोगों का दिल जीत लेता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो देखते ही देखते वायरल होकर हर प्लेटफॉर्म पर छा जाते हैं. ऐसा ही एक दिलकश और रंगीन वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. रेगिस्तान की सुनहरी रेत, लोक संस्कृति की खुशबू और संगीत की लय में डूबा यह वीडियो लोगों को राजस्थान की मिट्टी से जोड़ रहा है. वीडियो में एक बंजारन युवती का आत्मविश्वास, उसकी आंखों की चमक और नृत्य की सहज अदाएं हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही हैं.

छम्मा छम्मा गाने पर रेगिस्तान में लगी महफिल

अब बात करते हैं इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी की. यह वीडियो राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसलमेर का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंजारन युवती पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में सजी हुई है और मशहूर बॉलीवुड गाने छम्मा छम्मा पर शानदार डांस कर रही है. इसी दौरान वहां मौजूद एक टूरिस्ट भी उसके साथ डांस करने लगता है. दोनों की जुगलबंदी इतनी शानदार है कि वहां खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं और माहौल पूरी तरह से उत्सव में बदल जाता है.

 
 
 
 
 
बंजारन के साथ जमकर झूमा टूरिस्ट

वीडियो में बंजारन का आत्मविश्वास और नृत्य की पकड़ देखते ही बनती है. उसकी हर स्टेप में लोक संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है. वहीं टूरिस्ट भी पूरे जोश और उत्साह के साथ उसके डांस को फॉलो करता नजर आता है. दोनों के बीच का तालमेल ऐसा है कि देखने वाले एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटा पा रहे. यही वजह है कि कुछ ही घंटों में यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है.

यूजर्स ने की डांस की तारीफ

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा है कि यही असली इंडिया है जहां संस्कृति और खुशी खुलकर नजर आती है. कुछ लोगों ने इसे टूरिज्म के लिए शानदार प्रमोशन बताया है तो वहीं कई यूजर्स बंजारन के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि बिना किसी बड़े मंच और बिना किसी चमक-दमक के यह डांस दिल को छू लेने वाला है. वीडियो को devid_rana_09 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

Published at : 08 Feb 2026 02:31 PM (IST)
